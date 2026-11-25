primer tiempo

31' Helinho lo buscó, pero la bola pegó por fuera de la red.

30' Va a mover desde abajo. El Toluca no deja la presión alta.

29' La abanderada indicó que hay fuera de lugar.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

26' Vega buscó para Paulinho, pero la defensa detuvo la bola.

25' En 25 minutos, el Toluca es el que más lo busca.

24' Paulinho la tuvo solo en el área y la mandó a la grada.

23' Centro de tiro de esquina del Atlas que corta Paulinho de buena forma.

21' Falta de Vega sobre Monzón. El central le muestra la amarilla.

19' En caso de que el Toluca llegue a la final, se jugaría el 24 y 27 de diciembre por su participación en la Copa Intercontinental de la FIFA.

18' Al Atlas le bastaría el empate para avanzar por la posición en la tabla.

17' Centro de Alexis Vega que Jorge Sánchez corta de forma correcta.

17' EL DIABLO ANDA SUELTO, TOLUCA QUIERE EL SEGUNDO.

16' Golazo de larga distancia de Helinho que pone en ventaja al Toluca.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL

13' Disparo de Zenón a las manos de Luis García.

11' Falta en ataque, no hubo mayor peligro.

10' Tiro de esquina desde la derecha para Toluca.

8' Nico Castro intentó poner la bola al área, pero llegó a las manos de Camilo Vargas.

7' GALLARDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. La pelota llega de forma peligrosa al área, pero no se encuentra un rematador.

5' Toluca intenta construir sobre el medio campo.

2' Comienza la gira del adiós del Turco Mohamed.

1' Ya se juegan los primeros 45 minutos de la liguilla del Apertura 2026.

PREVIA El Turco Mohamed sale a la luz del estadio Nemesio Dìez y saluda con ambas manos a su afición que se derrite en aplausos

PREVIA Salen los equipos a la cancha del Nemesio Díez

PREVIA Llegada del Atlas a la capital del Estado de México.

PREVIA Llegada del Toluca al Nemesio Díez para el encuentro ante Atlas.

PREVIA Este es el 11 de Hernán Crespo para enfrentar al Toluca en el Nemesio Diez.