Antonio Mohamed marcó su nombre con letras de oro en Toluca, sin embargo, una vez más se anunció un intempestivo adiós por parte del estratega argentino, quien abandonará el barco de los Diablos Rojos tras la Copa Intercontinental; los Escarlatas se unen a una lista que componen América, Pumas y Monterrey.

Antes de que Toluca comience su camino en la Liguilla del Apertura 2026 ante los Rojinegros del Atlas, tanto la Directiva de Toluca como jugadores y el Director Técnico se reunieron en la sala de prensa, en donde frente a los medios de comunicación dio a conocer su salida de Toluca luego de 2 años y 6 títulos obtenidos.

Estos son los abandonos intempestivos por parte de Antonio Mohamed en su paso por la Liga MX:

América: “Les dejo la copa, me llevo mi dignidad”

Luego de un año en la institución azulcrema, Antonio Mohamed puso fin a su estadía con las Águilas del América una vez conseguido el trofeo del Apertura 2014 ante Tigres luego de diversas rencillas con la Directiva entonces encabezada por Ricardo Peláez.

“Les dejo la copa y me llevo mi dignidad”, fue la frase con la que Mohamed cerró su estadía en Coapa tras los rumores -que poco tiempo después se confirmaron- sobre la llegada de Gustavo Matosas.

Antonio Mohamed fue campeón con América en el Apertura 2014 y salió inmediatamente de la institución. Mexsport

Monterrey: Motivos personales y eliminación ante Puebla

El club de sus amores también sufrió la salida de Mohamed, la primera de ellas se presentó en 2018 cuando fue eliminado en Cuartos de Final por Xolos, mientras que en noviembre de 2020 salió de Rayados luego de que Puebla terminó con sus posibilidades en la Liguilla.

Durante su segunda etapa con Monterrey, Mohamed fue campeón en la cancha del Estadio Azteca luego de que los de la Sultana del Norte se impusieran al América en una agónica tanda de penales.

Antonio Mohamed vivió su último partido con Monterrey en el Apertura 2020 de la Liga MX. Mexsport

Pumas: Motivos personales y descanso mental

El Apertura 2023 de la Liga MX ilusionó a Pumas con Mohamed en el banquillo, donde 8 triunfos en la Fase Regular y 3 empates les brindaron la posibilidad de llegar a la Liguilla, camino en el que arrancaron eliminando a Chivas y cayendo ante Tigres en Semifinales.

Debido a motivos personales y descanso mental, Mohamed aseguró que no se mantendría en la Dirección Técnica de los del Pedregal.

Antonio Mohamed puso fin a su etapa con Pumas tras ser eliminado en Semifinales por Tigres en el Apertura 2023. Mexsport

Toluca: “Llegó el momento de la despedida”

Toluca fue el último de sus abandonos en la Liga MX, anunciando su salida del equipo 24 horas antes de disputar los Cuartos de Final de ida ante el Atlas durante el Apertura 2026 de la Liga MX, sin embargo, se aclaró que se mantendría en el banquillo durante la Fiesta Grande y la participación de los Diablos en la Copa Intercontinental 2026.

Durante su mandato de 2 años en Toluca, Mohamed comandó 6 títulos: Clausura 2025 y Apertura 2025 de Liga MX, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025, Concachampions 2026 y Leagues Cup 2026.

BFG