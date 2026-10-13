¿Sigue Checo Pérez corriendo para Red Bull? El mensaje que generó dudas en Singapur

El pasado Gran Premio de Singapur dejó una serie de mensajes en redes sociales sobre Sergio Pérez que han generado dudas señalando que el piloto mexicano podría seguir trabajando para el equipo Red Bull Racing.

La historia de Checo Pérez y la marca austriaca comenzó en el 2021 cuando llegó como reemplazo del tailandés Alex Albon, quien quedó fuera tras haber sido compañero de Max Verstappen sin obtener los resultados esperados por la escudería de Milton Keynes.

El mexicano arribó procedente de Racing Point. El equipo de Lawrence Stroll había firmado una extensión de contrato de tres años en F1 con el originario de Jalisco pero, al saber de que el alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón, ya no seguiría con Ferrari, decidió contratarlo y romper el acuerdo. Eso dejó a Checo Pérez sin un asiento para el 2021, pero la victoria en Sakhir le abrió las puertas.

Durante los años que duró la relación, hasta el final de la temporada 2024, el mexicano logró un subcampeonato y un tercer puesto en el campeonato de pilotos de la F1, los máximos resultados en la historia de un piloto de este país en el Gran Circo. Su contrato llegó a su fin tras una campaña complicada en donde la guerra interna y el desarrollo enfocado en Max Verstappen terminaron por complicar su situación. Aunque Pérez había renovado para 2025 y 2026, el acuerdo no se ejecutó, pero él sí cobró una importante indemnización.

¿Por qué dicen que Checo Pérez sigue corriendo para Red Bull?

Durante la carrera en el trazado callejero en Marina Bay este 2026, durante la parte final en que Charles Leclerc, Ferrari, intentó reducir la diferencia contra el líder, Verstappen, el monegasco se encontró con el mexicano quien estaba luchando con su Cadillac.

En ese momento, Leclerc intentó adelantar a Pérez dado que el coche del tapatío estaba por ser lapeado (perder una vuelta respecto a los líderes), sin embargo, el piloto de Ferrari se encontró con un poco de resistencia del mexicano quien no le permitió adelantarlo rápidamente.

El monegasco emitió un mensaje por la radio de su equipo “¿Pérez sigue conduciendo para Red Bull?”, esto como una alusión de que al no dejarlo pasar permitía que Verstappen siguiera ganando ventaja.

Si bien el enojo de Leclerc era válido dado que se habían mostrado banderas azules al Cadillac del mexicano para advertirle de la situación, lo cierto es que el estrecho trazado de Marina Bay complica tener zonas limpias donde se permita el adelantamiento inmediato. Cuando Pérez estuvo en una zona ancha, permitió que el de Ferrari lo pasara y siguiera su persecución, la cual al final no fructificó.