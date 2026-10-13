Christian Horner revela el verdadero motivo de su salida de Red Bull: “No fue por los Verstappen"

El ex director del equipo Red Bull, Christian Horner, reveló lo que en su opinión fue el verdadero factor detonante de su salida del equipo de la marca de las bebidas energéticas y, contrario a lo que se piensa, no fue el padre de Max Verstappen, sino que todo se debió a la muerte de Dietrich Mateschitz, el jerarca de la bebida energética.

En una entrevista con The Guardian para promocionar su libro, Horner señaló que el fallecimiento de Mateschitz en el 2022 abrió un frente de guerra dentro de la escudería y todo el departamento de deporte motor.

Cuestionado sobre si el descontento de la cúpula se debía a la pérdida del dominio absoluto que ejercieron en la F1 en el pasado y que comenzaba a deteriorarse desde el 2024, el directivo británico sugirió que la toma de decisiones dentro de la organización jugó un papel determinante en la postura de la junta directiva.

“Creo que existía la sensación de que había demasiado control en mis manos. Pero en realidad no me dieron una razón”, declaró Horner al medio británico.

Respecto a las especulaciones sobre la influencia de Jos Verstappen y el entorno del piloto neerlandés en la decisión final del consorcio austriaco, descartó cualquier tipo de injerencia directa por parte de la familia del tetracampeón del mundo.

“No, fue una decisión de Red Bull. Después de la muerte de Dietrich, las cosas cambiaron en el liderazgo”, enfatizó Horner, al tiempo que respondió de forma tajante con un “no hay nada que decir” al ser cuestionado sobre la relación actual con el padre del cuatro veces campeón del mundo.

Por otro lado, el exdirectivo descartó que las controversias internas surgidas en 2024 hayan sido el detonante final de su cese, asegurando que ese capítulo había quedado superado en el plano corporativo luego de las acusaciones de acoso laboral.

“Había superado eso, se desestimaron. Así que esto estuvo más centrado en el rendimiento y en el futuro”, finalizó el exdirectivo.