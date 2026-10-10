Santiago Gimenez relegado a la banca y sin minutos en victoria del Porto

El mal momento del ‘Bebote’ se alarga una semana más y luego de una Fecha FIFA sin gol con la Selección Mexicana, Santiago Gimenez fue relegado y se quedo en la banca en el partido más reciente del Porto.

El conjunto de los Dragones visitaba al Marítimo en duelo correspondiente a la Jornada 8 de la Primeira Liga. Como ha sido en todos los partidos desde su llegada al club, Gimenez arrancó el partido como suplente, pero en esta ocasión el DT Francesco Farioli decidió no darle ni un solo minuto en campo pese a la urgencia de gol que tenía el equipo.

Porto comenzó perdiendo el partido desde el minuto 16 y sufrió para poder remontar y llevarse la victoria por marcador de 2-1 con anotación de Oskar Pietuszewski al minuto 86’.

Pese a que los tres hombres en ataque fueron sustituidos en el segundo tiempo, el mexicano se quedó todo el partido en la banca.

Santiago Gimenez ya completó sus primeros entrenamientos con su nuevo equipo, así que está en la rampa para debutar el viernes. Especial

Gimenez no suma minutos en Portugal

La salida del AC Milan y el fichar con Porto parecía una decisión correcta y que podría enderezar el rumbo de la carrera de Santiago Giménez, sin embargo, su llegada al conjunto lusitano tampoco ha sido lo esperado.

En sus primeros tres partidos con los Dragones Santiago Giménez un cambio regular para apuntalar el ataque en la segunda mitad. Lamentablemente para el mexicano parece que su estatus está cambiando dentro del equipo y suma ya dos partidos al hilo sin minutos.

Santi y la falta de gol

Los pocos minutos de Santiago Giménez tiene como consecuencia la falta gol que ya empieza a ser preocupante para el delantero mexicano, pues no solo es un problema actual que vive en su actual equipo, sino de tiempo atrás.

Con Porto Santi solamente ha podido marcar un gol y vía penal en un partido que estaba completamente definido, pero si tomamos también tomamos en cuenta su última temporada en Milan la situación es aún más grave.

Desde la temporada 2025/2026 a la fecha (Milan/Porto) Gimenez solo registra dos goles, uno en Copa de Italia y otro en Liga de Portugal. Si bien, es verdad que gran parte de este tiempo se la ha pasado lesionado, el mexicano ha jugado un total de 21 juegos en este lapso.