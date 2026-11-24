El FC Porto visitó el Stadion Feijenoord y se impuso 1-0 gracias a un autogol de Oussama Targhalline a los dos minutos. Un centro raso de Oskar Pietuszewski generó confusión en el área, donde Victor Froholdt interfirió y el balón terminó en propia meta.

Con Santiago Gimenez titular en el ataque, los dragones arrancaron con intensidad, presionaron alto y se adelantaron rápidamente. El Feyenoord reaccionó con posesión y algunos intentos peligrosos, pero Diogo Costa y la defensa portuguesa se mantuvieron firmes.

Gimenez participó en el juego: tuvo un remate que se fue alto y, al cierre del primer tiempo, una clara oportunidad de muy cerca que Florian Kastenmeier detuvo con solidez.

Jugadores del Porto celebrando el autogol del Feyenoord REUTERS

En la segunda mitad, el Porto administró la ventaja con madurez. Farioli introdujo cambios (incluyendo la salida de Santi por Samu Aghehowa cerca del minuto 60) para refrescar el equipo y cerrar espacios.

La victoria por la mínima le da a los portugueses tres puntos valiosos en la fase de liga de la Champions League para posicionarse como el lugar 20 de la tabla general.

Un partido especial para Santi: regresó a Feyenoord entre aplausos, pero sin gol

Fue una noche cargada de emoción para Santiago Gimenez. El mexicano regresó al estadio donde brilló con el Feyenoord (65 goles en 105 partidos), ahora vistiendo la camiseta del Porto.

La afición local, que siempre lo quiso, lo reconoció: cuando salió de cambio, las gradas del De Kuip lo despidieron con aplausos, un gesto de cariño que recordó su exitosa etapa en Rotterdam.

Sin embargo, en lo futbolístico fue un partido discreto y poco efectivo para el mexicano. Titular y con minutos de juego, solamente registró un remate a puerta. Se marchó sin gol en un retorno especial que terminó más por el reconocimiento de la hinchada que por su rendimiento individual.