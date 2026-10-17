Raúl Jiménez fue operado con éxito y manda importante mensaje sobre su recuperación

Lo que solo parecía un simple choque de juego se terminó convirtiendo en una seria lesión para Raúl Jiménez y tras ser intervenido quirúrgicamente, el delantero mexicano mandó un mensaje optimista sobre su recuperación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Raúl Jiménez dio actualizaciones importantes sobre su estado de salud y confirmó que la operación de rodilla realizada el pasado viernes fue todo un éxito. Asimismo, el delantero del Wolverhampton dejó claro que empieza un largo camino de su recuperación y está un día más cerca de volver.

“Día 1. Todo salió bien durante la cirugía. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo y una gran manera de celebrar con una victoria de Wolves”

“Día 1 Post-Cirugía. Un día más cerca de volver más fuerte”

Al día de hoy la fecha de regreso a las canchas para Raúl Jiménez es una incógnita, pero de acuerdo con reportes del club se espera que este fuera de actividades por lo menos tres meses.

Con 35 años de edad, Raúl Jiménez tendrá que poner especial atención en la rehabilitación del ligamento medio colateral de su pierna izquierda y si todo sale bien en la recuperación se espera que reciba el alta médica a inicios del 2027.

Wolves y el Tri sufre la baja de Raúl

Mientras Raúl Jiménez arranca su rehabilitación tras la cirugía de rodilla, la Selección Mexicana y el Wolverhampton sufre la ausencia de uno de los mejores futbolistas de ambos equipos.

Desde el partido vs el Everton en el que se dio la lesión los Wolves acumulan tres derrotas en los últimos cinco partidos y se alejan de los puestos para pelear por el ascenso a la Premier League.

Por otro lado, la Selección Mexicana extraño en demasía la pasada Fecha FIFA al segundo máximo goleador en la historia del Tri y fueron sin una sola victoria en los cuatro partidos de presentación de Rafa Márquez como el nuevo DT.