¿Qué le pasó a Diego Campillo? Gabriel Milito se preocupa el central de Chivas

Diego Campillo arrancó como titular y firmó un primer tiempo sólido en el Clásico Tapatío ante Atlas, sin embargo, tuvo que salir del campo en el segundo tiempo debido a una lesión y ahora, Gabriel Milito está preocupado por el canterano.

En un principio, dentro del club se manejó que podría tratarse de una molestia leve o un golpe menor que no impediría su continuidad a corto plazo.

Aunque todo parece indicar lo contrario. En un video difundido por TUDN, se observa a Campillo abandonando la cancha del Jalisco con evidente dificultad: no puede apoyar el pie derecho, se desplaza apoyado por ambos brazos sobre el personal del cuerpo técnico de Chivas.

Estas imágenes no solamente preocupan a la afición rojiblanca, sino al propio Gabriel Milito, quién reveló lo qué le pasó a Campillo.

Milito, preocupado por una lesión fuerte de Campillo

Tras el partido, Gabriel Milito confirmó que la salida de Campillo se debió a una molestia en el quinto metatarsiano del pie derecho. El técnico argentino valoró el rendimiento del jugador en los primeros 45 minutos y detalló lo que le ocurrió.

Campillo estaba excelente, estaba muy bien. Esperemos que no sea nada grave. Tuvo una sensación fea en el quinto metatarsiano, mañana se le van a realizar los estudios”, refirió.

Estas palabras generaron alarma, pues se trata de la misma zona que ya le provocó una fractura en el Clásico Tapatío de octubre de 2025 (entonces en el pie izquierdo), lo que lo mantuvo fuera cerca de tres meses.

Milito insistió en el deseo de que el episodio no tenga mayores consecuencias y atribuyó el problema a un pisotón recibido durante el encuentro.

Dios quiera que no sea grave, que sea solo ese pisotón que recibió y que quede ahí”, señaló.

El estratega tampoco eludió el antecedente reciente y advirtió sobre las posibles implicaciones.

“De no ser así, deberá armarse de paciencia para volver a pasar lo que ya le tocó vivir con nosotros la temporada pasada. Pero esperemos que eso no sea así. Por eso no pudo continuar el partido”, expresó.

Por el momento no hay confirmación de una nueva fractura y todo queda a la espera de los resultados médicos, en un momento en el que Chivas ya acumula varias bajas por lesión.