Faltan poco menos de 5 años para que el Mundial 2031 llegue a México y Kenti Robles ya saborea lo que será una nueva edición de la Copa Mundial Femenil de la FIFA en el país azteca, que sueña con repetir su sitio en la Final tal y como sucedió 40 años atrás.

El fervor de recibir una Copa del Mundo se mantiene en la memoria de los mexicanos y la exfutbolista del Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid aseguró que será un privilegio volver a contar con un torneo de tal magnitud en la nación azteca.

Con 35 años, luce lejana la posibilidad de poder ser parte de la Copa Mundial de la FIFA Femenil 2031 que se celebrará en México, sin embargo, esto no es impedimento para que la defensora comparta la ilusión que genera una edición más de la justa veraniega:

“Que México vaya a ser sede en el 2031 representa un sueño que tenemos todos los mexicanos de que vuelva a ser en nuestro país, el Mundial pasado (2026) que vimos fue un éxito y se va a volver a repetir. México es futbol, es pasión, todo el mundo va a poder disfrutarlo, será un privilegio”.

Desde que el Mundial Femenil es considerado un torneo oficial, México no ha estado cerca de disputar una Final de Copa del Mundo, sin embargo, en 1971 cuando el país azteca recibió el Mundial –que únicamente se disputaba entre 6 países- el Tri Femenil llegó hasta la contienda por el título luego de imponerse a Argentina, Inglaterra e Italia, cayendo en la batalla final frente a Dinamarca.

De momento no existe certeza sobre las ciudades en México que serán sede del Mundial 2031 ni sobre la cantidad de partidos que recibirá el país respecto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

BFG