¿Mexicano o argentino? Germán Berterame casi se incluye en la despedida de Messi

Germán Berterame brilló con dos asistencias en la goleada 4-0 del Inter Miami ante DC United. El delantero volvió a mostrar su conexión con los cracks del equipo rosa y sumó una noche destacada en la MLS.

Sin embargo, horas antes del partido, en la entrevista de MLS Español, estuvo a punto de cometer un grave error verbal al hablar de Messi y la despedida del argentino de la Selección Albiceleste. El lapso fue breve, pero revelador.

Messi marcó, Berterame volvió y Miami ganó. Reuters

El momento incómodo de Berterame con Messi y Argentina

Berterame fue consultado sobre el adiós de Messi a Argentina (tras el amistoso ante Benín) y sobre lo que significa tenerlo en el vestuario. El cordobés comenzó con el tono correcto de admiración y agradecimiento, pero el subconsciente lo traicionó por un instante.

“A Leo tratamos de transmitirle las gracias porque todo lo que nos… le dio a la selección”, se le escapó. La frase arrancó con un “nos” que lo incluía a él como parte del legado albiceleste, para inmediatamente rectificar y decir “le dio a la selección”.

Continuó sin pausa: “después en la semana una energía muy buena, con muchas risas, muy positivo, esperemos que sea una gran noche porque se lo merece”. El recorte fue rápido, pero suficiente para que el detalle no pasara desapercibido.

Berterame corrigió a tiempo y volvió al tono de compañero de equipo, no de compatriota de selección.

¿Berterame es traicionado por su subconsciente?

Germán Berterame nació en Villa María, Córdoba, y representó a las selecciones juveniles de Argentina antes de naturalizarse mexicano en julio de 2024.

Desde entonces defiende al Tri (debutó en octubre de ese año) y hoy es uno de los delanteros del proyecto de Rafa Márquez.

El episodio no cambia su compromiso actual, pero sí ilustra lo difícil que es borrar del todo el origen cuando se habla del ídolo máximo de tu país de nacimiento. Por unos segundos, el subconsciente habló más fuerte que el pasaporte.