Isaac del Toro le dice adiós al 2026

Isaac del Toro se despidió de la temporada 2026, después de quedar en la posición 28 en la Il Lombardia. El ciclista mexicano agradeció a todos por la compañía que tuvo en los buenos momentos, como en los mejores.

“El mi último día del año, gracias a todos por acompañarme siempre, tanto en los buenos momentos como en los mejores. La última Clásica no salió como queríamos, pero así es el juego de la vida; estoy muy agradecido por la oportunidad y feliz de estar aquí”, publicó en un mensaje en redes sociales.

Isaac del Toro finalizó en el lugar 28 en la Il Lombardia 2026 Reuters

Isaac del Toro figuraba entre los candidatos a ganar Il Lombardia, pero fue finalmente el joven sensación de Francia, Paul Seixas quien se coronó, siendo el más joven en ganar la competencia.

El originario de Ensenada, Baja California, se quedó a 1.4 kilómetros de ganar el Gran Piomonte 2026. Un ataque cuando faltaban 18 kilómetros para terminar la competencia, no pudo coronar y finalizó en el sitio 82.

Isaac del Toro tuvo un gran 2026, con varias conquistas Reuters

LOS RESULTADOS DE ISAAC DEL TORO EN LA TEMPORADA 2026:

Campeón del UAE Tour (ganó dos etapas).

Campeón de la Tirreno-Adriático (ganó una etapa).

Campeón del Tour Auvergne-Rhone-Alpes (ganó dos etapas).

3er. Lugar del Tour de Francia (ganó una etapa y consiguió el maillot blanco).

Campeón del Lidl Deutschland Tour (ganó el prólogo).

Campeón del GP de Montreal.

5 lugar en la prueba de ruta del Campeonato Mundial y sexto en la contrarreloj.

82 en el Gran Piemonte.