Mexicano Alan Cleland Jr es acusado de presunto abuso sexual

Alan Cleland Jr, surfista mexicano y olímpico en París 2024, es señalado de un presunto abuso sexual, después de que el pasado domingo la World Surf League (WSL) anunciara que su Comité Disciplinario había suspendido provisionalmente a un atleta masculino.

La WSL no reveló la identidad del atleta suspendido, pero Surfing World y otros medios especializados, señalaron que el originario de Boca de Pascuales, Colima, sería el afectado.

La expareja de Alan Cleland Jr publicó un mensaje en redes sociales, donde lo señala públicamente Mexsport

El periodista Nick Carrol, de Surfing World, indicó que las acusaciones están relacionadas con un episodio ocurrido en el pasado mes de agosto, tras el Outerknown Tahiti Pro.

La presunta víctima sería una surfista australiana y varios hombres estarían implicados.

Alan Cleland Jr causó sensación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizó en la octava posición. Previa a la justa olímpica, el surfista se coronó en el World Surf League Championship Tour, lo que lo lleva a ser el segundo mexicano en alcanzar la hazaña.

La suspensión que enfrentaría Alan Clenad Jr sería preventiva. El medio Marca indicó que la “policía de Nueva Gales del Sur habría sido informada de las acusaciones, aunque no se ha confirmado la apertura de un procedimiento penal en la Polinesia Francesa”.

“HA LLEGADO EL MOMENTO DE HABLAR PÚBLICAMENTE”

Noah Klapp, surfista alemana de 23 años y expareja de Alan Cleland Jr, publicó un mensaje en Instagram, donde señala que “es el momento de hablar”.

“Una vez le dije a Alan Cleland Jr que, si alguna vez descubría otra víctima, compartiría toda la verdad sobre nuestra relación”, indicó Klapp.

La surfista explicó que salió con el mexicano durante aproximadamente un año, cuando tenía 17 años y afirmó que se quedó callada por el abuso que le infringió.

“Me desperté con la noticia de las acusaciones de agresión sexual contra él y otros hombres hacia una menor de edad. Esta víctima y tal vez otras, merecen todo el apoyo que necesitan. Quiero asegurarme de que esto termine aquí, porque ya se le dio una segunda oportunidad, que no merecía”, añadió.