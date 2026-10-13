Habría duelo Santi-Fidalgo en Champions League

La posibilidad de que dos mexicanos se enfrenten en la jornada 2 de la Champions League es cada vez más alta.

Alvaro Fidalgo y Santiago Giménez fueron convocados por el Real Betis y Porto, respectivamente, para el duelo de mañana en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Ambos jugadores han tenido poca actividad con sus clubes. Fidalgo con el Betis ha jugado 271 minutos -sólo 30 de ellos en Champions- los 241 restantes en 720 posibles en 8 jornadas disputadas en La Liga hasta el momento.

En un escenario aún más complejo está Santi Giménez. El “Bebote” sólo ha jugado 63 minutos, 45 de ellos en liga y únicamente 18 en Champions Leagues ingresando de cambio.

Otros duelos de mexicanos en Champions League

No son los enfrentamientos más comunes, pero son varias las ocasiones en que jugadores mexicanos se han enfrentado como rivales en el torneo más importante de clubes en Europa.

Hace ya más de 20 años, en la temporada 2004-2005, Rafael Márquez y Nery Castillo defendieron las casacas de Barcelona y Shakhtar Donetsk, respectivamente. El histórico capitán de la Selección Mexicana, Rafa Márquez, se midió en la fase de grupos ante el atacante Nery Castillo en un duelo entre catalanes y ucranianos.

Hace poco menos de 10 años, en la 2013-2014, Javier Hernández y Carlos Vela con el Manchester United y Real Sociedad, respectivamente, se midieron en uno de los choques más esperados por la afición mexicana.

La Real Sociedad de Carlos Vela visitó Old Trafford y recibió al Manchester United de “Chicharito”, en una época brillante de ambos delanteros en el fútbol europeo.

Andrés Guardado y Raúl Jiménez con el PSV Eindhoven y el Benfica, se vieron las caras en la Champions 2015-2016.

Héctor Herrera y Jesús "Tecatito" Corona se enfrentaron al "Chucky" Lozano, con el FC Porto y PSV Eindhoven en la 2018/2019.