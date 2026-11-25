Chivas ya se encuentra listo y preparado para afrontar el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, sin embargo, el entorno del equipo puede cambiar debido a la filtración de su posible jersey para la siguiente temporada.

La supuesta nueva playera verde de edición especial de Nike para el Rebaño, pensado para la temporada 2026/27, vuelve a ocupar la conversación tras la filtración de imágenes oficiales por parte de Footy Headlines.

Aunque versiones de esta playera inspirada en México habían circulado meses atrás en redes, el material que acaba de salir le da mayor fuerza al rumor y lo convierte en uno de los temas más comentados entre la afición rojiblanca.

¿Hay nueva playera de Chivas? La imagen que ha causado polémica Redes Sociales

La camiseta rinde homenaje a la Selección Mexicana y a la tradición del club de alinear únicamente jugadores mexicanos, y forma parte de la primera temporada de Nike como proveedor del equipo tras el fin del acuerdo con Puma.

El diseño presenta una base verde con una sutil textura acanalada vertical en toda la tela. El cuello en V y los puños acanalados de las mangas llevan un ribete tricolor en rojo, blanco y verde, mientras un fino piping rojo recorre las costuras raglán de los hombros y baja por los paneles laterales de la espalda.

En el pecho derecho aparece el Swoosh blanco de Nike, y frente a él un escudo de Chivas recolorido que sustituye las tradicionales franjas rojas y blancas por los colores de la bandera mexicana (verde, blanco y rojo).

La playera se mantiene limpia, sin patrocinador frontal, y sigue la línea de los kits de local, visitante y el tercero inspirado en la charrería que Nike ya prepara para el club.

Hasta el momento, la filtración solo muestra la versión femenina de este jersey, lo que refuerza el rumor de que se trataría de una edición especial o exclusiva para las Chivas Femenil.

La fecha de lanzamiento aún no ha sido confirmada, pero el hecho de que las imágenes hayan aparecido exclusivamente en corte de mujer ha avivado la especulación entre la afición, que ya debate si el diseño llegará también al plantel varonil o se quedará como una propuesta diferenciada para el equipo femenino en esta nueva era Nike