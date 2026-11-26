La tensión interna en Ferrari acaparó los reflectores durante el día de medios previo al Gran Premio de Qatar 2026, con la prensa esperando la respuesta de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras los incidentes ocurridos en el Gran Premio de Las Vegas, un episodio que incluso ha puesto en duda la continuidad de Frederic Vasseur al considerar que no puede controlar a sus pilotos.

Tras el contacto en la curva 7 del trazado estadunidense —donde Leclerc provocó un trompo de Hamilton, recibiendo una penalización de 10 segundos que arruinó el resultado de la escudería—, ambos pilotos sostuvieron una nueva reunión a puerta cerrada con Vasseur en Lusail para frenar una racha de incidentes que ya había golpeado al equipo en Monza y en el Gran Premio de la Ciudad de México.

Al comparecer ante la prensa este jueves, Charles Leclerc reconoció la necesidad de frenar los roces internos, aunque señaló que la contienda interna es algo natural.

Al final del día somos dos pilotos muy fuertes que quieren terminar uno por delante del otro. Desafortunadamente, recientemente, ya sea en Las Vegas, Monza o México, ha habido demasiados episodios de este tipo y necesitamos encontrar una solución como equipo para asegurarnos de que estas cosas no vuelvan a ocurrir".

Cuando fue cuestionado sobre los acuerdos a los que pudieron haber llegado tras su reunión privada, Leclerc dijo: “No voy a revelar eso; de todos modos no tengo permitido hacerlo”.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton tuvieron un contacto que les costó posiciones en carrera. REUTERS

Lewis Hamilton pide priorizar al equipo tras la reunión interna

Por su parte, Lewis Hamilton mantuvo la misma postura respecto al contenido de las conversaciones, limitándose a calificar como positivo el encuentro sostenido con su compañero y dejando en manos de Fred Vasseur cualquier decisión disciplinaria o reglamentaria para las últimas dos fechas del calendario.

Tuvimos discusiones internas y todo se queda de manera interna. Ha sido positivo, Charles y yo nos sentamos antes y tuvimos una buena charla", afirmó el siete veces campeón del mundo.

Hamilton señaló que concordaba con la postura de Vasseur de que deben pensar en el bien del equipo y en todos los trabajadores que hacen posible tener los coches en pista cada semana.

"Siempre tienes que usar tu instinto, pero en el fondo siempre debes tener al equipo como prioridad. Cuando ataco en pista siempre pienso en cómo va a impactar a todos detrás de mí a nivel de equipo".