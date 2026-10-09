Video: Cristiano Ronaldo firma su gol 980 en medio del conflicto con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo alcanzó este viernes los 980 goles en el marco de la jornada 8 de la Liga Profesional Saudí. El astro portugués reapareció con la camiseta del Al-Nassr enfrentando al Al Draih.

El escenario no era sencillo porque llegaba envuelto en la polémica entre el astro portugués y el nuevo Director Técnico del representativo, Jorge Jesus, razón por la que el jugador decidió abandonar la concentración la semana pasada, con cuatro compromisos por la fecha FIFA en la puerta.

Mientras el futbol mundial aún asimilaba la reciente despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina -quien puso punto final a su etapa albiceleste tras más de 20 años y conquistar la gloria máxima como Campeón del Mundo en Qatar 2022- Cristiano eligió un camino distinto.

La cifra que parece inalcanzable

No fue el gol más vistoso de Cristiano. En esta ocasión el jugador simplemente empujó un balón que el arquero rival había rechazado tras un disparo de media distancia, sin embargo, fue la anotación número 980 en la carrera profesional de Cristiano Ronaldo, una cifra que lo deja a tan solo 20 goles de romper la barrera de los mil tantos oficiales.

A quiénes deja atrás con esta cifra

Con este tanto, Ronaldo reafirma su posición en la cima absoluta de la tabla de goleadores de todos los tiempos en partidos oficiales registrados por la FIFA.

Su más cercano perseguidor, su rival de época, Lionel Messi, quien suma 838 goles. La “Pulga” habiendo cerrado su etapa internacional con la Selección Argentina pero aún jugando con Inter Miami, es el único con posibilidades de competirle.