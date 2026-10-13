Chivas ha debutado a 20 canteranos desde el Apertura 2023

El Guadalajara ha recuperado el peso que durante varias años perdió en el futbol mexicano. Tras periodos de irregularidad y dependencia excesiva del mercado de fichajes, el Rebaño Sagrado volvió a ser referencia no solo por resultados, sino por la identidad que proyecta.

Ese resurgimiento tiene un motor principal: la cantera. El trabajo en las fuerzas básicas ha dejado de ser discurso para convertirse en producción real de jugadores que aportan desde el primer equipo.

Javier Mier, director deportivo de Chivas, el artífice del renacer del Rebaño MEXSPORT

La cantera rojiblanca responde: Chivas ha debutado a 20 jugadores en tres años

Desde el arranque del Apertura 2023, Chivas ha dado el salto a Primera División a 20 jugadores formados en la Cantera Rojiblanca. Se trata de una cifra que refleja consistencia más que golpes de suerte o necesidades coyunturales.

Los 20 canteranos son: Raúl Rangel, Raúl Martínez, Yael Padilla, Jesús Brígido, Mateo Chávez, Armando González, Gael García, Leonardo Sepúlveda, Teun Wilke, Miguel Gómez, Hugo Camberos, Diego Ochoa, Eduardo García, Daniel Flores, Diego Delgadillo, Santiago Sandoval, Samir Inda, Ángel Chávez, Carlos Hernández y Leonel Calderón.

Esta generación no se limita a sumar minutos residuales. Varios de ellos se han convertido en piezas regulares o de rotación habitual, y el flujo no se ha detenido ni siquiera en el Apertura 2026, donde Hernández y Calderón sumaron sus primeros minutos en un Clásico Tapatío.

La cantera de Chivas ha exportado a Europa y Selección

De esos 20 debutantes, dos ya dieron el salto a Europa. Mateo Chávez se incorporó al AZ Alkmaar de los Países Bajos y Armando González fue transferido al Olympiacos de Grecia.

Ambos casos representan la culminación de un proceso que comenzó en las categorías inferiores y que ahora tiene proyección internacional directa desde el club.

En el plano de la Selección Mayor, varios de estos canteranos ya han sido convocados o han disputado partidos con el Tri: Raúl Rangel, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Mateo Chávez y La Hormiga son los nombres que han alcanzado el máximo nivel representativo.

Su presencia en el combinado nacional refuerza la idea de que la cantera no solo abastece al primer equipo, sino que también alimenta el proceso de la selección.

Además, un número significativo de estos jugadores ha transitado por las selecciones menores: Yael Padilla, Samir Inda, Ángel Chávez, Carlos Hernández y otros han sido llamados a categorías Sub-20, Sub-21 o procesos juveniles, lo que confirma la calidad del trabajo formativo y el seguimiento que la federación hace de los productos rojiblancos.

Chivas lidera en debuts de canteranos en Liga MX

Ningún otro equipo de la Liga MX ha documentado de forma tan clara y oficial un volumen de 20 canteranos debutados desde el Apertura 2023. Solamente Pachuca y Rayados han debutado más canteranos en tres años.

Pachuca ha debutado 15 canteranos

Apertura 2023: Emilio Rodríguez, Jorge Berlanga, Elías Montiel, Owen González y Alexei Domínguez.

Apertura 2023: Emilio Rodríguez, Jorge Berlanga, Elías Montiel, Owen González y Alexei Domínguez. Clausura 2024: Alan Bautista, Adrián Sánchez, Ari Contreras, Sergio Aguayo, José Eulogio, Tadeo Estrada y Pablo Saldívar.

Apertura 2024: Luis Puente y Gael Álvarez.

2025: Juan Sigala (debutó con gol ante Tijuana).

Rayados ha debutado 12 canteranos