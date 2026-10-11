Con Gabriel Milito, Chivas no pierde Clásicos; van 10 sin derrota 

El Rebaño Sagrado estuvo a punto de caer en el Clásico Tapatío; Kevin Zenón abrió el marcador y después, Ángel Sepúlveda pasó de villano a héroe, sellando el empate y manteniendo el invicto de Gabriel Milito en clásicos.

El 1-1 final no solo rescató un punto para Chivas en la Jornada 11 del Apertura 2026, sino que salvó la racha del argentino en los partidos de máxima rivalidad.

Gabriel Milito en un partido con Chivas MEXSPORT

Van 10 Clásicos que Milito no pierde con Chivas

Desde que Gabriel Milito llegó al banquillo del Guadalajara en mayo de 2025, el argentino no conoce la derrota ante América ni Atlas. El empate en el Jalisco extendió esa marca a diez partidos, con un balance de seis victorias y cuatro empates. En ese lapso, el Rebaño ha marcado 16 goles y solo ha recibido siete.

Contra las Águilas, el argentino suma tres triunfos y dos empates (incluyendo amistosos). Destacan el 2-1 como visitante en el Apertura 2025, el 1-0 en el Akron del Clausura 2026 y el reciente 2-0 en Oakland.

Ante Atlas el dominio ha sido similar: goleada 4-1 en el Apertura 2025, victoria 2-1 en el Clausura 2026 y dos empates en compromisos de preparación, además del 1-1 de este fin de semana.

La consistencia en estos duelos ha sido una de las fortalezas más claras del proyecto de Milito. Aunque el equipo ha tenido altibajos en el resto del calendario, en los Clásicos ha mostrado carácter, eficacia ofensiva y solidez defensiva.

Todos los Clásicos de Gabriel Milito como DT de Chivas