"No es el final de mi historia": la terrible recaída de Ben Simmons en su vuelta a la NBA

La trayectoria profesional del base australiano Ben Simmons ha sufrido un devastador revés justo en el umbral de su esperado regreso a las duelas. Los Sacramento Kings confirmaron que el jugador de 30 años padeció la rotura del tendón de Aquiles derecho durante un entrenamiento grupal el pasado domingo. El diagnóstico, ratificado mediante una resonancia magnética, obligará al atleta a pasar por el quirófano de manera inmediata y lo marginará por completo de la temporada 2026-27 de la NBA que comienza este martes 20 de octubre.

La desafortunada acción sucedió durante un ejercicio de juego real, a solo tres días del debut de la franquicia frente a Los Angeles Clippers. Simmons, tres veces participante en el All-Star y Novato del Año en 2018, había firmado en septiembre un acuerdo por el salario mínimo de veterano con el equipo de California. El base buscaba redimir su carrera tras haber pasado la campaña anterior completamente en blanco debido a recurrentes problemas de espalda y por temas personales.

El impacto deportivo de la baja de Simmons

El mazazo de la lesión frenó las altas expectativas que el staff técnico de Sacramento había depositado en el jugador tras sus destacadas actuaciones de pretemporada:

Rendimiento reciente: El base dio muestras de su antigua versión estelar el pasado viernes, registrando 14 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias en 26 minutos como titular ante los San Antonio Spurs.

Rol en el equipo: El entrenador contemplaba otorgarle un papel protagónico en la rotación organizadora del plantel para cubrir la vacante de liderazgo veterano dejada tras el retiro de Russell Westbrook.

Consecuencias para Kings: Con este imprevisto paso por el quirófano, la franquicia pierde una pieza fundamental de versatilidad defensiva y se verá obligada a buscar un reemplazo de emergencia en el mercado.

"Esta lesión es otro capítulo": El mensaje del jugador

Pese a que el panorama luce desalentador y ha conmocionado al entorno del baloncesto, Simmons rompió el silencio en sus redes sociales para manifestar que este obstáculo no detendrá su carrera.

"Ya he afrontado retos que me examinaron a nivel mental, físico y emocional, y he encontrado una manera de salir de cada uno de ellos. Esta lesión es otro capítulo de mi historia, no el final de ella", expresó con determinación el jugador australiano mediante una publicación. El basquetbolista iniciará de inmediato un periodo de rehabilitación de cara a un nuevo intento de retorno para el año 2027.