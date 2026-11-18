El ‘Pollo’ se convertirá en Gallo. Luego de ganarlo todo con Toluca bajo el mando del ‘Turco’ Mohamed, Antonio Briseño cambiará de equipo y será jugador del Querétaro a partir de la próxima temporada.

Diversos rumores circularon desde hace barios días sobre el interés de Querétaro de fichar al central mexicano, Antonio ‘Pollo’ Briseño y de acuerdo a información revelada por el periodista César Luis Merlo, ya hay acuerdo entre club y jugador para llegar la próxima temporada.

La fuente ya mencionada revela que el central de 32 años de edad se convertirá en el primer refuerzo de Querétaro para el Clausura 2026 completamente gratis y la directiva de Gallos no ha desembolsado un solo peso por el fichaje.

El anuncio oficial de este traspaso estaría llegando una vez que termine la participación de Briseño con Diablos este semestre.

Antonio Briseño celebrando con Marcel Ruiz.

Briseño no renovó con Toluca

Antonio Briseño terminaba contrato con Toluca en diciembre del 2026 en unas cuantas semanas y la prioridad del ‘Pollo’ era renovar contrato para permanecer en los Diablos, sin embargo, la directiva escarlata no llegó a un acuerdo con el jugador.

Debido a esto, Briseño ha firmado un nuevo contrato con Querétaro por los próximos dos años, es decir, hasta diciembre del 2028 y el contrato contempla una renovación de un año extra dependiendo del rendimiento.

Last Dance de Briseño con Toluca

Desde su llegada a Toluca el rol de Antonio Briseño nunca ha sido de titular indiscutible ni mucho menos, pero este torneo la participación del central mexicano han sido prácticamente nula, disputando apenas 10 minutos en todo al Apertura 2026.

El campeón del mundo Sub-17 aún permanecerá con Toluca para la Liguilla que está por comenzar en exactamente una semana, aunque se desconoce si es que entrará en la convocatoria para la Copa Intercontinental a disputarse en Qatar durante el mes de diciembre.