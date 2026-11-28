Alexis Vega aceptó el reto de Camilo Vargas para que cobrara el penal. El futbolista de los Diablos reveló que lo hizo porque se sintió con muchos ánimos y fuerza mental para hacerlo, lo que significó el primer gol del Toluca, que terminó empatando 2-2 (2-4 global) con el Atlas y avanzó a semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Complejo porque si hubiera fallado, quizás se pone más difícil la cosa. Soy el capitán del equipo y tengo que tomar esa responsabilidad, me sentía con muchos ánimos, fuerza mental para poder lograr patear el penal”, indicó el “9” del Toluca.

Alexis Vega felicitó a Helinho por el 2-2 y sentenciar el pase a semifinales del Apertura 2026 de la Liga Mx Mexsport

El penal lo marcó el árbitro Jesús Rafael López, después de una supuesta zancadilla a Nico Castro en el área.

Camilo Vargas tuvo grandes atajadas a lo largo del partido, siendo clave para que el Toluca no pudiera abrir el marcador, hasta el penal.

“A Camilo lo conozco bastante bien, para mi es el mejor portero para atajar penales”, consideró Alexis Vega.

El Toluca se convirtió en el primer semifinalista del Apertura 2026 de la Liga MX. Antes del partido de vuelta en el Estadio Jalisco, conoció que el Palmeiras será el rival que enfrentará en el Derbi de las Américas dentro de la Copa Intercontinental.