La ruptura entre Aaron Rodgers y Pittsburgh es sin duda la novela más grande de la temporada en la NFL y conforme pasan las horas salen a la luz nuevos capítulos de este drama que dejó a uno de los mejores mariscales de campo de la historia sin equipo.

Mientras Steelers aplastaba a Broncos en el Black Friday con Mason Rudolph en los controles, el cronista estadounidense Al Michaels reveló que Pittsburgh vetó a Aaron Rodgers de las instalaciones antes de anunciar que sería cortado, por lo que el veterano mariscal de campo ni siquiera pudo sacar sus pertenencias antes de marcharse.

Esta información fue proporcionada por el propio Aaron Rodgers, quien mandó un mensaje de texto al periodista que se encontraba en plena transmisión del partido, lo que significa que el ex mariscal de campo de los Steleers se encontraba viendo el juego de su antiguio equipo.

¿Por qué Pittsburgh vetó a Rodgers?

Las razones del veto de Rodgers en las instalaciones de Steelers no fueron reveladas, aunque no hay mucho misterio detrás de esta decisión, pues todo se dio instantes después de que Rodgers despotricara en contra de Mike McCarthy y revelara secretos del vestidor que dejaron mal parado al entrenador en jefe.

A reserva de que Aaron Rodgers filtre nueva información de dicha polémica, tal parece que en Pittsburgh ya dieron como caso cerrado este bochornoso suceso.

Aaron Rodgers y Mike McCarthy discuten en el juego ante los Browns reuters

Pittsburgh brilla y nadie reclama a Rodgers

Luego de toda la novela, el futuro inmediato de las dos partes involucradas parece ir en direcciones opuestas y mientras Steelers vuelve a la senda del triunfo a Rodgers parece que no lo quiere ningún equipo de la liga.

Pittsburgh aplastó 27-5 a Denver y sus estrellas volvieron a brillas como hace semanas no se les veía, mientras tanto y a la par, Aaron Rodgers se convirtió en agente libre sin restricciones luego de que el veterano mariscal de campo cuatro veces MVP y ganador del Super Bowl no fue reclamado por ninguna e las otras 31 franquicias en el periodo de waivers.