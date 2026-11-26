El futuro de Aaron Rodgers en la NFL es una incógnita total. Este jueves 26 de noviembre, el veterano quarterback superó oficialmente el periodo de waivers sin ser reclamado por ninguna franquicia, convirtiéndose de manera inmediata en agente libre sin restricciones tras su turbulenta salida de los Pittsburgh Steelers.

Al haber sido cortado después de la fecha límite de cambios de la liga, el cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) tuvo que pasar obligatoriamente por el proceso de reclamación. Sin embargo, el alto costo restante de su contrato —firmado por un año y 22 millones de dólares garantizados en la temporada baja— sumado a la polémica ruptura en el vestidor de Pittsburgh, provocaron que ninguna organización levantara la mano por él.

Aaron Rodgers tuvo un destacado partido con tres espirales de anotación. AFP

¿Qué es el periodo de waivers y cómo funciona en la NFL?

Los waivers son un mecanismo de la NFL en el que el contrato de un jugador cortado queda a disposición de los otros 31 equipos durante 24 horas. Aunque los veteranos normalmente evitan este filtro, después de la fecha límite de cambios (noviembre) todos los jugadores despedidos deben pasar por él sin importar su experiencia.

La prioridad para reclamarlo pertenece a los equipos con peor récord en la temporada, pero quien lo elija debe absorber íntegramente su contrato y salario vigente. Si se cumple el plazo sin ofertas, el jugador supera el proceso (clears waivers), su acuerdo anterior se liquida y se convierte en agente libre sin restricciones para firmar con cualquier club bajo nuevas condiciones.

El escándalo que detonó su salida de Pittsburgh

La desvinculación de Rodgers se gestó en cuestión de horas tras un choque frontal con la directiva y el cuerpo técnico. Todo comenzó cuando el entrenador en jefe, Mike McCarthy, tomó la decisión de enviarlo a la banca —e incluso dejarlo inactivo— para el duelo de este viernes ante los Denver Broncos, entregándole la titularidad a Mason Rudolph.

En respuesta, Rodgers acudió el miércoles al programa The Pat McAfee Show, donde ventiló problemas internos: acusó a McCarthy de quedarse dormido en reuniones de quarterbacks, aseguró que el coach rompió una reunión ofensiva gritando "1, 2, 3 Packers" durante el medio tiempo del partido ante Philadelphia Eagles y reveló que le lanzó un ultimátum para que cediera el llamado de jugadas o, de lo contrario, lo dejaran en libertad.

La reacción de la franquicia fue fulminante. McCarthy calificó las exigencias del pasador como "fuera de la descripción de su puesto", mientras que el presidente del equipo, Art Rooney II, respaldó al entrenador al señalar públicamente a Rodgers por "insubordinación" y por no ser un "buen compañero", concretando su despido.

Con casi 43 años de edad, Rodgers atraviesa su tercera etapa en la agencia libre desde marzo de 2025. Aunque ahora tiene libertad absoluta para firmar con cualquier equipo, diversos reportes en Estados Unidos apuntan a que el mercado por sus servicios es prácticamente nulo en este momento.