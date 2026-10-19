“La zarzuela me emociona y me hace sentir libre”: Jacinta Barbachano de Agüero

La soprano mexicana Jacinta Barbachano de Agüero se alzó ayer con el primer premio del XIV Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco, en España.

Luego de recibir el galardón, la cantante charló con Excélsior vía telefónica y aseguró que el premio es un reconocimiento a su quehacer artístico luego de tantos años de trabajo.

Ahora me toca ver que llega un punto en mi carrera en el que se da ese reconocimiento a nivel internacional en un género que, de alguna manera, no forma parte de nuestra sangre, aunque compartimos el mismo idioma”.

La soprano mexicana Jacinta Barbachano de Agüero ganó el primer premio del XIV Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco. Cortesía Radio Valleseco/ Óscar Sánchez Rivero

Y aceptó que este premio, además de impulsar su carrera, es una responsabilidad hacia el género. “Me encantaría que este premio me permita tener más oportunidades de compartir mi arte con más personas de todo el mundo”.

¿Qué significa para usted este género? “La zarzuela me emociona porque desde mis primeros acercamientos al momento de cantar las romanzas lo sentía muy natural.

Digamos que me siento muy libre y cómoda abarcando el género de la zarzuela, incluso como si fuera parte de mí, aunque no soy española.

Además, aseguró que este género le permite jugar con los acentos y con los colores de la voz. “Me emociona la zarzuela porque siento que puedo jugar de muchas maneras con mi voz al interpretarla”.

La soprano mexicana Jacinta Barbachano de Agüero ganó el primer premio del XIV Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco. Cortesía Radio Valleseco/ Óscar Sánchez Rivero

¿Qué cantó en la final? “Me pidieron cantar Yo quiero a un hombre de la zarzuela El cabo primero, de Manuel Fernández Caballero, y fue con el Ensamble de la Orquesta del Atlántico, bajo la dirección de Isabel Costes”.

¿A quién le dedica este premio? “A todos mis maestros, a mis padres y a esas personas que me han apoyado y que han creído en mí, que me han impulsado y me motivan para llegar a ser quien soy. Ellos han puesto en mí un grano de arena y me han sembrado esta pasión, este amor, la tenacidad y la disciplina (por la música)”.

Reproducir Video para inaugurar el proyecto de "Dúo Khordē". Jacinta Barbachano y Pablo Garibay, Grabado por Jesús Cornejo.

Por último, adelantó que pronto volverá a México para cantar Réquiem de Mozart, en Coyoacán, bajo la dirección de Rodrigo Elorduy, para luego iniciar ensayos en una próxima función en Bellas Artes; y, en febrero de 2027, viajará a San Miguel de Allende para presentar su Nedda de la ópera Pagliacci.