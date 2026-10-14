En el santoral del 14 de octubre, la Iglesia católica conmemora la figura transformadora de San Calixto I, un hombre que pasó de la esclavitud y las minas de Cerdeña al pontificado en el siglo III. La tradición cristiana destaca su audacia para otorgar perdón a los pecadores arrepentidos y su labor en la organización de las primeras catacumbas oficiales en Roma.

Esta festividad se encuentra inscrita de forma oficial en el Martirologio Romano, como una memoria obligatoria para la liturgia universal. Su legado como mártir de la fe reafirma la capacidad divina de convertir el sufrimiento humano en un instrumento de compasión y liderazgo pastoral.

Santoral del 14 de octubre: San Calixto I (Papa de las Catacumbas) y patrono contra las injusticias Canva

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 14 de octubre en el santoral?

Hoy 14 de octubre se celebra la festividad de San Calixto I, Papa y mártir, reconocido por administrar los bienes de la Iglesia primitiva y abrir las célebres catacumbas de la Vía Appia para la sepultura de los cristianos.

Tras obtener su libertad, Calixto fue nombrado diácono por el Papa Ceferino, asumiendo la custodia de los cementerios comunales. Su gestión no solo protegió las reliquias de los primeros mártires, sino que garantizó un entierro digno para los creyentes de escasos recursos.

Al ser electo Sumo Pontífice en el año 217, enfrentó duras oposiciones por su postura de extrema misericordia. Calixto permitió la reincorporación eclesial de quienes habían cometido faltas graves, demostrando que la gracia divina está por encima del juicio riguroso.

Santoral del 14 de octubre: San Calixto I (Papa de las Catacumbas) y patrono contra las injusticias Canva

¿Cómo pedir el auxilio de San Calixto I este miércoles 14 de octubre?

Para pedir el auxilio de San Calixto I este 14 de octubre, debes invocar su intercesión cuando busques perdón, superación de errores del pasado o protección divina ante situaciones de injusticia laboral y desesperación económica.

Identifica tu intención: Enfoca tu oración en la liberación de cargas morales, falta de empleo o juicios injustos.

Enfoca tu oración en la liberación de cargas morales, falta de empleo o juicios injustos. Enciende una vela blanca: Simboliza la luz de la esperanza y la purificación del alma.

Simboliza la luz de la esperanza y la purificación del alma. Recita su oración con fe: Solicita la fortaleza que él tuvo durante su cautiverio en las minas.

Debido a su propia experiencia vital como cautivo y administrador, los fieles acuden a él para resolver conflictos financieros complejos o para hallar reconciliación familiar tras grandes desacuerdos.

Santoral del 14 de octubre: San Calixto I (Papa de las Catacumbas) y patrono contra las injusticias Canva

Oración a San Calixto I para pedir ayuda y protección

Oh Dios, que miras con compasión nuestras debilidades y nos concedes el ejemplo de San Calixto I, Papa y Mártir, escucha nuestras súplicas.

Tú que guiaste a tu siervo desde las cadenas de la esclavitud hasta el trono de San Pedro, otorgándole un corazón lleno de misericordia hacia los caídos, concédeme por su intercesión la gracia de superar [mencionar aquí la petición particular].

Líbrame de las injusticias, restaura mi espíritu ante las tribulaciones y enséñame a acoger a mi prójimo con el mismo amor con el que tú nos perdonas.

Por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

Santoral del 14 de octubre: San Calixto I (Papa de las Catacumbas) y patrono contra las injusticias Canva

¿Qué otros santos se conmemoran en el santoral del 14 de octubre?

En el santoral del 14 de octubre también se conmemora a San Donaciano de Reims, San Gaudencio de Rimini, Santo Domingo Loricato y San Fortunato de Todi, entre otros venerados confessores y mártires.

San Donaciano de Reims: Obispo del siglo IV recordado por proteger a su grey frente a las invasiones paganas.

Obispo del siglo IV recordado por proteger a su grey frente a las invasiones paganas. San Gaudencio de Rimini: Prelado que combatió fervientemente la herejía arriana en la Italia central.

Prelado que combatió fervientemente la herejía arriana en la Italia central. Santo Domingo Loricato: Monje eremita célebre por su rigurosa vida de penitecia y devoción profunda.

Monje eremita célebre por su rigurosa vida de penitecia y devoción profunda. San Fortunato de Todi: Obispo conocido por sus milagros de sanación y auxilio a los necesitados.

La vida de San Calixto I demuestra que ningún pasado oscuro impide alcanzar la santidad y servir con amor al prójimo. Antes de adentrarnos en las solemnidades del santoral de mañana, donde recordaremos la mística de Santa Teresa de Jesús, reflexiona sobre cómo aplicar la misericordia en tus decisiones de hoy.