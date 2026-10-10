El santoral conmemora hoy a San Francisco de Borja, un noble que renunció a las glorias cortesanas para entregar su vida a la fe tras una profunda conversión interior.

Su impactante testimonio de transformación espiritual resuena con fuerza frente a las encrucijadas de la vida moderna, recordándonos la fragilidad de las grandezas terrenales y el valor indeleble de la humildad.

De acuerdo con el Martirologio Romano, este ilustre duque español —quien llegó a ser el tercer Prepósito General de la Compañía de Jesús— transformó el dolor de la pérdida en una obra apostólica universal de incalculable valor.

Qué santo se celebra hoy 10 de octubre: San Francisco de Borja y su auxilio en duelos afectivos Canva

¿Qué santo se celebra hoy y por qué su legado sigue vivo?

San Francisco de Borja es la figura central que conmemora la Iglesia católica cada 10 de octubre. Nacido en el seno de una de las familias más poderosas de la Europa renacentista, eligió desprenderse de sus títulos nobiliarios para servir al Evangelio tras la muerte de su esposa.

Nacido en Gandía en 1510, Francisco creció en un entorno de enorme privilegio político. Contrajo matrimonio con Leonor de Castro, con quien tuvo ocho hijos, y desempeñó con brillantez el cargo de Virrey de Cataluña y Duque de Gandía. Sin embargo, al contemplar el cadáver de la hermosa emperatriz Isabel de Portugal, experimentó un despertar espiritual trascendental que lo llevó a prometer no volver a servir a un señor que pudiera morir.

Tras enviudar en 1546, organizó minuciosamente el futuro de sus hijos y formalizó su ingreso en la Compañía de Jesús. Su capacidad ejecutiva y profunda vida de oración motivaron su elección como Superior General en 1565. Durante su mandato, impulsó la creación del Colegio Romano (semilla de la Universidad Gregoriana) y extendió las misiones jesuíticas por América, dejando una huella indeleble en Perú, México y Florida.

Qué santo se celebra hoy 10 de octubre: San Francisco de Borja y su auxilio en duelos afectivos Canva

¿Cómo pedir el auxilio espiritual de San Francisco de Borja?

Para solicitar la intercesión de San Francisco de Borja se recomienda rezar con humildad, ofreciendo el desapego de una preocupación terrenal y buscando discernimiento ante decisiones complejas.

Como patrono invocado tradicionalmente por quienes buscan orientación en momentos de transición vital, reestructuración laboral o duelos afectivos, su auxilio espiritual se centra en otorgar claridad mental y fortaleza interior.

Qué santo se celebra hoy 10 de octubre: San Francisco de Borja y su auxilio en duelos afectivos Canva

Plegaria de intercesión y auxilio

Oh Dios, que en San Francisco de Borja nos diste un modelo admirado de renuncia evangélica y sabio gobierno interior, concede a tus fieles la gracia de no encadenar el corazón a los bienes transitorios de este mundo. Por su intercesión poderosa, otórganos la serenidad para tomar decisiones acertadas en los momentos de confusión y la fuerza para servirte con humildad. Amén."

Qué santo se celebra hoy 10 de octubre: San Francisco de Borja y su auxilio en duelos afectivos Canva

Santoral del 10 de octubre: otros santos y mártires del día

El santoral conmemora también a San Daniel Comboni, apóstol de África, junto con los santos mártires Daniel, Samuel y sus compañeros, además de San Tomás de Villanueva.

Esta rica jornada litúrgica reúne múltiples testimonios de entrega apostólica que complementan la conmemoración principal:

San Daniel Comboni: Obispos y fundador de los Misioneros Combonianos, célebre por su incansable labor evangélica y humanitaria en el continente africano.

Obispos y fundador de los Misioneros Combonianos, célebre por su incansable labor evangélica y humanitaria en el continente africano. Santos Daniel, Samuel y compañeros mártires: Franciscanos que entregaron su vida dando testimonio de su fe en tierras de Misión.

Franciscanos que entregaron su vida dando testimonio de su fe en tierras de Misión. San Tomás de Villanueva: Religioso agustino y arzobispo de Valencia, recordado por su inmensa caridad hacia los pobres y necesitados.

Reflexionar sobre la vida de San Francisco de Borja nos invita a examinar dónde tenemos puesto nuestro corazón y a librarnos de las ataduras que nos impiden crecer espiritualmente.

Guardar unos minutos de meditación en este día renueva nuestras fuerzas antes de adentrarnos en las solemnes conmemoraciones que aguardan en el santoral del día de mañana.