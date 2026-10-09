Caminar hacia la decapitación llevando la propia cabeza entre las manos es el asombroso relato que coloca en el santoral hoy viernes 9 de octubre a San Dionisio de París y a sus abnegados compañeros mártires.

Las crónicas del Martirologio Romano ratifican que este célebre evangelizador del siglo III, nombrado primer obispo de la antigua Lutecia, prefirió entregar su vida antes que renunciar al Evangelio.

Qué santo se celebra hoy 9 de octubre: San Dionisio de París para pedir valentía Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 9 de octubre en la Iglesia católica?

Hoy viernes 9 de octubre la Iglesia conmemora a San Dionisio de París, obispo y patrón de Francia, junto con sus compañeros San Rústico y San Eleuterio.

Enviado desde Roma para evangelizar la Galia, Dionisio erigió la primera comunidad cristiana parisina, lo que desató la persecución de las autoridades paganas locales.

Tras sufrir tormentos fatales en la colina de Montmartre, la tradición atribuye al santo el prodigio cefalóforo de caminar con su cabeza hasta su lugar de sepultura.

Su valeroso testimonio inspira a los creyentes a mantenerse firmes frente a la opresión y a proteger su fe ante cualquier peligro.

Qué santo se celebra hoy 9 de octubre: San Dionisio de París para pedir valentía Canva

San Juan Antonio Farina y San Juan Henry Newman en el santoral de hoy

Junto al mártir galo, el calendario litúrgico del viernes 9 de octubre destaca el pensamiento y las obras de grandes pastores canonizados en tiempos recientes.

Sobresale San Juan Henry Newman, un brillante teólogo y cardenal inglés cuya sincera búsqueda de la verdad lo llevó de la fe anglicana al catolicismo.

Asimismo, se venera a San Juan Antonio Farina, un obispo italiano conocido como el «obispo de los pobres» por fundar las Hermanas Maestras Doroteas.

Ambos modelos de vida nos recuerdan que la inteligencia y la caridad activa son vías complementarias para transformar el corazón humano.

Qué santo se celebra hoy 9 de octubre: San Dionisio de París para pedir valentía Canva

Mártires y figuras veneradas en el santoral del 09 de octubre

Además de San Dionisio y San Juan Henry Newman, la liturgia católica conmemora en esta fecha a valiosos testimonios de fe a lo largo de la historia:

San Luis Beltrán: Dominico español y gran misionero en América del Sur, venerado como patrono de Colombia por sus conversiones y milagros.

Dominico español y gran misionero en América del Sur, venerado como patrono de Colombia por sus conversiones y milagros. San Juan Leonardi: Sacerdote italiano fundador de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios y pionero de la formación misionera.

Sacerdote italiano fundador de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios y pionero de la formación misionera. San Sabino de Bigorre: E rmitaño y monje de los Pirineos célebre por su profunda austeridad y dones de sanación.

rmitaño y monje de los Pirineos célebre por su profunda austeridad y dones de sanación. San Gisleno de Hainaut: Abad belga que promovió la vida monástica y la protección de los más desamparados durante el siglo VII.

Abad belga que promovió la vida monástica y la protección de los más desamparados durante el siglo VII. Santos Mártires Turonenses: Grupo de cristianos que rindieron testimonio de fe indeclinable durante los años oscuros de persecución.

Qué santo se celebra hoy 9 de octubre: San Dionisio de París para pedir valentía Canva

Oración a San Dionisio para pedir valentía y sanación de la mente

Mártir glorioso San Dionisio, que con fe inquebrantable guiaste a los pueblos hacia la luz de Cristo y soportaste el martirio con invencible paciencia, intercede por nosotros en nuestras tribulaciones. Fortalece nuestra fe cuando enfrentemos la adversidad, aleja los dolores que abruman nuestra mente y concédenos la gracia de dar testimonio vivo de amor y valentía. Amén.

Reflexionar sobre la valentía de quienes nos precedieron en el camino espiritual renueva nuestras fuerzas para superar las pruebas diarias con paz y esperanza. Mantener una actitud agradecida fortalece nuestro entorno familiar y prepara el corazón antes de descubrir la memoria del santoral de mañana.