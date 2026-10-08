Qué santo se celebra hoy 8 de octubre: Santa Pelagia la Penitente para la redención

El santoral conmemora hoy jueves 08 de octubre a Santa Pelagia la Penitente, una figura emblemática de conversión profunda, humildad y restauración espiritual.

De acuerdo con los registros eclesiásticos del Martirologio Romano y las reseñas hagiográficas de del Vaticano, esta santa del siglo V pasó de ser una famosa bailarina en Antioquía a una ermitaña asceta en el Monte de los Olivos.

Qué santo se celebra hoy jueves 8 de octubre: Santa Pelagia la Penitente para la redención Canva

¿Qué santo se celebra hoy jueves 08 de octubre en la Iglesia católica?

Hoy jueves 08 de octubre la Iglesia católica recuerda principalmente a Santa Pelagia la Penitente, modelo cristiano de transformación interior y redención personal.

Conocida en su juventud como Margarita por la belleza de sus joyas, Pelagia abandonó su vida de vanidad tras escuchar la predicación del obispo San Nonno.

Tras recibir el bautismo, distribuyó sus riquezas entre los pobres y viajó a Jerusalén vestida de monje bajo el nombre de Pelagio para dedicarse a la oración.

Su testimonio demuestra que ningún pasado es tan oscuro cuando existe un deseo sincero de abrazar una vida nueva y llena de gracia.

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Nuestra Señora del Buen Remedio: una advocación especial de este día

En esta misma jornada festiva del jueves 08 de octubre, la tradición católica venera a Nuestra Señora del Buen Remedio, patrona invocada frente a necesidades económicas y desesperadas.

Esta advocación mariana nació en el siglo XII de la mano de San Juan de Mata, fundador de la Orden de la Santísima Trinidad para la Redención de Cautivos.

Los fieles acuden a la Virgen bajo esta túnica sagrada para solicitar ayuda financiera justa, liberación de ataduras emocionales y pronta solución a problemas complejos.

Su intercesión actúa como un bálsamo reconfortante cuando las fuerzas humanas parecen agotarse ante la adversidad cotidiana.

Qué santo se celebra hoy jueves 8 de octubre: Santa Pelagia la Penitente para la redención Canva

Mártires y figuras veneradas en el santoral del 08 de octubre

Junto a Santa Pelagia y la Virgen del Buen Remedio, el calendario litúrgico conmemora a otros hombres y mujeres que testimoniaron su fe con valentía:

Santa Reparada : Virgen y mártir venerada en el Mediterráneo tras ofrecer su vida por Cristo durante las persecuciones romanas.

: Virgen y mártir venerada en el Mediterráneo tras ofrecer su vida por Cristo durante las persecuciones romanas. San Evodio de Ruan: Obispo célebre por su entrega pastoral a los más necesitados en la región de la Galia.

Obispo célebre por su entrega pastoral a los más necesitados en la región de la Galia. San Félix de Como: Primer obispo de Como, Italia, reconocido por propagar el Evangelio con gran celo apostólico.

Primer obispo de Como, Italia, reconocido por propagar el Evangelio con gran celo apostólico. Santa Thaís: Penitente del Egipto egipcio que, al igual que Pelagia, dejó una vida mundana para abrazar la contemplación ascética.

Penitente del Egipto egipcio que, al igual que Pelagia, dejó una vida mundana para abrazar la contemplación ascética. San Bademio: Abad y mártir que mantuvo su fidelidad cristiana hasta el último momento durante la persecución en Persia.

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Oración a Santa Pelagia para pedir conversión y paz espiritual

Para solicitar la ayuda de esta santa en momentos de cambio personal, se puede rezar la siguiente plegaria con el corazón abierto:

Dios todopoderoso, que concediste a Santa Pelagia la gracia de un arrepentimiento sincero y una vida de constante oración, concédenos por su intercesión la fuerza para abandonar el egoísmo y abrazar la verdad. Guía nuestros pasos en momentos de confusión y danos la paz interior que necesitamos. Amén.»

Abrir el corazón a las enseñanzas del santoral renueva la fe e ilumina el camino frente a los retos cotidianos. Inspirarse en la vida de los santos nos invita a cultivar la esperanza, buscar la paz familiar y prepararnos espiritualmente antes de la memoria litúrgica del día de mañana.