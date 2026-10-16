Santo del 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque y su oración para pedir refugio

En el santoral de hoy viernes 16 de octubre, la Iglesia rememora con devoción a Santa Margarita María de Alacoque, la gran confidente y servidora del Sagrado Corazón de Jesús.

Venciendo parálisis físicas en su niñez y la incomprensión de sus propias hermanas de claustro, esta valiente religiosa demostró que la reparación espiritual y el desagravio al amor divino son capaces de consolar las penas más profundas del corazón humano

El arraigo histórico y doctrinal de esta conmemoración se encuentra plenamente respaldado en el Martirologio Romano. Canonizada por el Papa Benedicto XV en 1920 y respaldada solemnemente por encíclicas de León XIII y Pío XI, Santa Margarita es una referencia indispensable para quienes buscan consuelo ante enfermedades crónicas, crisis de fe o tribulaciones afectivas.

Qué santo se celebra hoy 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque y cómo orar para pedir su refugio Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 16 de octubre en el santoral católico?

El santo que se celebra hoy viernes 16 de octubre es Santa Margarita María de Alacoque, virgen y mística francesa impulsora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Nacida en Verosvres en 1647, ingresó a la Orden de la Visitación de Santa María. Entre 1673 y 1675 experimentó apariciones de Jesucristo, quien le mostró su Corazón rodeado de llamas y espinas, pidiéndole la institución de la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón y la práctica de los primeros viernes de mes en reparación.

Apoyada por su director espiritual, San Claudio de la Colombière, Margarita difundió esta corriente de amor reconciliador por todo el mundo católico.

Qué santo se celebra hoy 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque y cómo orar para pedir su refugio Canva

¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de Santa Margarita este viernes 16 de octubre?

Para pedir el auxilio de Santa Margarita este viernes 16 de octubre, se recomienda hacer una hora de oración en silencio, recitar la Hora Santa o encomendar las intenciones familiares al Sagrado Corazón de Jesús.

Su poderosa mediación es especialmente requerida por los devotos en las siguientes situaciones:

Enfermedades graves y problemas de movilidad: Durante su infancia sufrió una parálisis de cuatro años de la cual sanó milagrosamente tras consagrarse a la Virgen María.

Durante su infancia sufrió una parálisis de cuatro años de la cual sanó milagrosamente tras consagrarse a la Virgen María. Momentos de desolación o rechazo: Vivió incomprensiones, burlas y desconfianzas dentro de su propia comunidad conventual.

Vivió incomprensiones, burlas y desconfianzas dentro de su propia comunidad conventual. Petición de paz en los hogares: Promovió la entronización del Sagrado Corazón en las familias como escudo protector.

Qué santo se celebra hoy 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque y cómo orar para pedir su refugio Canva

Santoral completo del viernes 16 de octubre: otros santos y mártires conmemorados

Junto a la fiesta de la mística visitandina, el santoral del viernes 16 de octubre conmemora a otras destacadas figuras de la fe cristiana:

San Gerardo Mayela : Religioso redentorista, famoso por sus milagros y venerado como patrón de las mujeres embarazadas y los partos.

: Religioso redentorista, famoso por sus milagros y venerado como patrón de las mujeres embarazadas y los partos. San Galo de Arbona : Monje, ermitaño y evangelizador en la actual Suiza, discípulo de San Columbano.

: Monje, ermitaño y evangelizador en la actual Suiza, discípulo de San Columbano. San Lulo de Maguncia: Obispo y discípulo de San Bonifacio, continuo promotor de la evangelización germánica.

Obispo y discípulo de San Bonifacio, continuo promotor de la evangelización germánica. Santa Bonita de Brioude: Virgen venerada por su vida piadosa y entregada a la oración.

Virgen venerada por su vida piadosa y entregada a la oración. San Bertrand de Comminges: Obispo francés reconocido por su celo pastoral y reformas locales.

Qué santo se celebra hoy 16 de octubre: Santa Margarita María de Alacoque y cómo orar para pedir su refugio Canva

Oración de intercesión a Santa Margarita María de Alacoque

Oh Santa Margarita María,

tú que fuiste elegida para revelar los tesoros inagotables

del Sagrado Corazón de Jesús:

alcanza para nuestras familias la paz,

la sanación de nuestras heridas

y la gracia de descansar siempre en su amor.

Amén.

Permite que el testimonio de confianza de esta gran santa reavive tu fe durante esta jornada.

Antes de adentrarnos en las importantes solemnidades del santoral de mañana, recuerda depositar todas tus cargas cotidianas en el refugio del Amor Divino.