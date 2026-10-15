Desafiar el ardor de la Inquisición en pleno siglo XVI y reformar la vida monástica desde la absoluta austeridad exigió un temple que solo el misticismo real puede explicar. En el santoral de hoy 15 de octubre, la memoria litúrgica se rinde ante la imponente figura de Santa Teresa de Jesús (o Santa Teresa de Ávila), virgen, reformadora del Carmelo y gigante de la mística universal.

Conocida por sus arrebatos y éxtasis tras una juventud acuciada por graves dolencias físicas, la gran caminante de Castilla demostró que la oración silenciosa es un arma transformadora capaz de sostener al alma en sus momentos de mayor inquietud.

El rigor de su legado místico y doctrinal se halla debidamente ratificado en el Martirologio Romano. Reconocida formalmente por San Pablo VI en 1970 como la primera mujer proclamada Doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila constituye una guía de validez inalterable para quienes atraviesan la denominada "noche oscura del alma" o precisan claridad mental ante decisiones de alta complejidad.

Qué santo se celebra hoy 15 de octubre: Santa Teresa de Jesús ante momentos de ansiedad Canva

¿Qué santo se celebra hoy jueves 15 de octubre en la Iglesia católica?

El santo que se celebra hoy 15 de octubre es Santa Teresa de Jesús (Teresa de Ávila), mística, escritora y fundadora de las Carmelitas Descalzas. Es la primera mujer nombrada Doctora de la Iglesia y patrona de los escritores católicos.

Nacida en Ávila en 1515 como Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, ingresó tempranamente a la Orden del Carmen. Pese a vivir épocas de profunda tibieza e intensas enfermedades que paralizaron su cuerpo, su interior experimentó una segunda conversión decisiva.

Junto a San Juan de la Cruz, impulsó la restauración de la regla primitiva carmelita, fundando múltiples conventos caracterizados por el descalzamiento, la pobreza radical y la oración contemplativa.

Obras cumbres como El castillo interior (o Las moradas) y Camino de perfección continúan enseñando el arte de la meditación y el diálogo íntimo con Dios.

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¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de Santa Teresa este jueves 15 de octubre?

Para pedir el auxilio de Santa Teresa este 15 de octubre, se aconseja buscar un espacio silencioso, meditar en sus escritos y rezar con fe encomendando la paz mental, la salud o el discernimiento espiritual.

La intercesión de la mística abulense es especialmente invocada por creyentes que enfrentan:

Momentos de ansiedad severa: Su afamada máxima espiritual enseña a mantener la calma recordando la eternidad divina.

Su afamada máxima espiritual enseña a mantener la calma recordando la eternidad divina. Afecciones de salud física o dolores crónicos: Padeció severas dolencias corporales durante gran parte de su vida, comprendiendo el dolor del enfermo.

Padeció severas dolencias corporales durante gran parte de su vida, comprendiendo el dolor del enfermo. Proyectos o vocaciones estancadas: Mostró una capacidad de gestión inquebrantable para superar la burocracia y la incomprensión de su tiempo.

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Santoral completo del 15 de octubre: otros santos y mártires conmemorados

Junto a la solemnidad de Santa Teresa de Jesús, el santoral del 15 de octubre incluye la conmemoración de otros venerables testigos de la fe litúrgica:

San Barsenor de la Alta Egipto: Abad conocido por su vida cenobítica y rigor ascético.

Abad conocido por su vida cenobítica y rigor ascético. San Severo de Tréveris: Obispo y misionero del siglo V defensor de la ortodoxia frente a las doctrinas heterodoxas.

Obispo y misionero del siglo V defensor de la ortodoxia frente a las doctrinas heterodoxas. San Barses de Edesa : Obispo exiliado por defender la fe durante las persecuciones teológicas.

: Obispo exiliado por defender la fe durante las persecuciones teológicas. Santa Magdalena de Canossa: Religiosa y fundadora dedicada a la educación de los niños necesitados.

Religiosa y fundadora dedicada a la educación de los niños necesitados. Beato Gonzalo de Lagos: Presbítero agustino admirado por su piedad y dedicación al servicio de los desvalidos.

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Oración célebre de Santa Teresa de Jesús ("Nada te turbe")

Nada te turbe,

nada te espante,

todo se pasa,

Dios no se muda,

la paciencia todo lo reaches;

quien a Dios tiene nada le falta:

solo Dios basta.

Amén.

Encomienda hoy tus mayores inquietudes a la calma de la Santa de Ávila. Antes de adentrarnos en las solemnidades del santoral de mañana, tómate un instante para reflexionar sobre este legado: cuando la vida ponga a prueba tu serenidad, recuerda que la fe perseverante todo lo alcanza.