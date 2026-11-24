Antoni Gaudí dedicó sus últimos años a la Sagrada Familia y llegó a vivir en un taller dentro del terreno donde se construía el templo. Un siglo después de su muerte, un documento escrito a mano permite conocer una parte de su vida fuera de los planos y las obras: qué tenía a su nombre y qué instrucciones dejó para cuando muriera.

Las 12 páginas fueron presentadas en Barcelona por el Colegio de Notarios de Cataluña. Hasta ahora, el documento se mantenía bajo reserva. Según la institución, el público ya puede consultarlo porque se cumplieron cien años desde que se firmó, el 12 de noviembre de 1926.

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El documento que permitió recuperar la última voluntad de Antoni Gaudí

La historia comienza en 1911, cuando Gaudí se encontraba en Puigcerdà por motivos de salud después de enfermar de fiebre de Malta. Allí acudió ante el notario Ramon Cantó y firmó su testamento. Para comunicar sus instrucciones después de su muerte, eligió a tres personas cercanas mediante una figura conocida como la de los herederos de confianza.

El encargo quedó en manos de Gil Parés, sacerdote de la Sagrada Familia, Pere Santaló, médico del arquitecto, y Domènech Sugrañes, uno de sus discípulos. Antoni Gaudí también nombró como sustituto a Francesc Berenguer, quien había colaborado en la construcción de su casa en el Park Güell y murió antes que él.

IG: basilicasagradafamilia

Tras el atropello por un tranvía que causó la muerte de Gaudí en junio de 1926, los tres hombres viajaron a Puigcerdà para conocer las disposiciones del arquitecto. Al volver a Barcelona, acudieron ante el notario Luis Rufasta. Allí dejaron por escrito qué bienes tenía Antoni Gaudí y qué quería que se hiciera con ellos.

Diez años después, un incendio en la notaría de Puigcerdà destruyó el testamento firmado en 1911. El siniestro ocurrió durante la Guerra Civil española.

El inventario presentado en Barcelona se convirtió así en el principal registro que se conserva sobre su última voluntad. José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña, lo describió como el equivalente al “negativo del testamento original”.

¿Qué quería Antoni Gaudí que pasara con sus bienes?

Ante el notario, Parés, Santaló y Sugrañes declararon que Antoni Gaudí había pedido que se vendieran todas sus propiedades. El dinero de la venta debía destinarse a continuar las obras de la Sagrada Familia, el mismo proyecto al que el arquitecto había dedicado sus últimos años. En sus instrucciones, Gaudí no asignó sus bienes a familiares ni a otros beneficiarios particulares.

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La casa del Park Güell era el bien de mayor valor en el inventario. En el primer recuento se tasó en 45 mil pesetas y su precio de mercado quedó registrado en 42 mil. Antoni Gaudí recibió el inmueble en dos partes, tras las muertes de su padre, Francesc Gaudí, y de su sobrina, Rosa Egea Gaudí, ambas ocurridas en 1912.

A la vivienda se sumaban 1,870.8 pesetas en una cuenta corriente del Banco de España en Barcelona y 1,121.54 pesetas en una libreta de ahorros de la entonces Caixa de Pensions per a la Vellesa i l’Estalvi.

También quedó registrado un pago de 564 pesetas al año a la familia Güell por el terreno de la casa. Los notarios consideran que la Sagrada Familia asumió después ese compromiso.

¿Por qué aparece la firma de Manuel Azaña?

En la última página del expediente aparece la firma de Manuel Azaña, quien años más tarde sería presidente de la Segunda República española. En 1926 trabajaba en el Ministerio de Justicia y estaba a cargo del Registro General de Actos de Última Voluntad. Como parte de ese trabajo, firmó el certificado que se incorporó a la documentación de Gaudí.

El inventario se conserva junto a otros registros que ayudan a reconstruir la historia de la Sagrada Familia. En el archivo notarial también se encuentran documentos sobre la compra del terreno del templo en 1881 y la colocación de su primera piedra, el 19 de marzo de 1882.