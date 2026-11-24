Soportar el tormento de la canga y el destierro antes que renegar de su bautismo consagró en el santoral hoy 24 de noviembre a San Andrés Dung-Lac y compañeros mártires, heroicos evangelizadores de Vietnam.

Los registros oficiales de Vaticano, las bulas de canonización promulgadas por San Juan Pablo II en 1988 y el Martirologio Romano avalan la memoria universal de estos 117 testigos de la fe, compuesto por sacerdotes, religiosos y laicos que fecundaron con su sangre la Iglesia asiática entre los siglos XVII y XIX.

Qué santo se celebra hoy 24 de noviembre: San Andrés Dung-Lac contra el miedo al qué dirán Canva

¿Qué santo se celebra hoy 24 de noviembre en la Iglesia universal?

Hoy 24 de noviembre la Iglesia venera a San Andrés Dung-Lac y sus 116 compañeros mártires, sacerdotes, misioneros y fieles laicos vietnamitas que ofrecieron su vida por Cristo durante las cruentas persecuciones imperiales.

Nacido en una familia humilde al norte de Vietnam, Andrés Dung-Lac fue bautizado en su juventud, estudió teología y recibió la ordenación sacerdotal en 1823, destacando por su infatigable celo apostólico y austeridad.

Durante los edictos de persecución dictados por el emperador Minh Mang, se ordenó a los cristianos pisotear el crucifijo para salvar sus vidas. Andrés y miles de creyentes prefirieron la cárcel, el suplicio y la decapitación antes que traicionar su fe.

Su martirio junto a obispos españoles y franceses, catequistas y madres de familia selló una alianza indisoluble entre la fe evangelizadora y el pueblo vietnamita.

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Cómo pedir la intercesión de San Andrés Dung-Lac este 24 de noviembre

Para implorar el auxilio de San Andrés Dung-Lac y los mártires vietnamitas, los creyentes acuden a su mediación cuando enfrentan persecuciones laborales, injusticias graves, miedo al qué dirán o crisis familiares profundas.

La práctica devocional recomienda sostener un crucifijo entre las manos en un lugar tranquilo del hogar, encender una vela roja como símbolo del martirio y pedir valentía para mantener intactos los valores propios.

Muchos devotos invocan su protección para defender la unidad de sus hijos en la fe, superar calumnias con dignidad y encontrar consuelo frente a decisiones difíciles que exigen integridad moral.

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Santoral completo del martes 24 de noviembre: otros santos y mártires del día

En estrecha comunión espiritual con los mártires de Vietnam, el santoral del 24 de noviembre conmemora a insignes figuras de la santidad cristiana:

Santa Flora y Santa María de Córdoba : Jóvenes vírgenes y mártires hispanas que confesaron con intrepidez su fe cristiana ante los tribunales durante la persecución en Al-Ándalus.

: Jóvenes vírgenes y mártires hispanas que confesaron con intrepidez su fe cristiana ante los tribunales durante la persecución en Al-Ándalus. San Crisógono de Aquileya: Mártir romano de los primeros siglos, venerado como maestro espiritual de Santa Anastasia y protector frente a las tribulaciones.

Mártir romano de los primeros siglos, venerado como maestro espiritual de Santa Anastasia y protector frente a las tribulaciones. San Colmano de Cloyne: Bardo real irlandés convertido al cristianismo por San Brandán, quien fundó abadías y ejerció como primer obispo de Cloyne.

Bardo real irlandés convertido al cristianismo por San Brandán, quien fundó abadías y ejerció como primer obispo de Cloyne. San Porciano de Auvernia: Esclavo galo que alcanzó la libertad, abrazó la vida monástica como abad y brilló por sus milagros de sanación y caridad.

Esclavo galo que alcanzó la libertad, abrazó la vida monástica como abad y brilló por sus milagros de sanación y caridad. San Romano de Blaye: Sacerdote y misionero discípulo de San Martín de Tours, recordado por evangelizar las riberas del río Garona.

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Oración a San Andrés Dung-Lac para pedir valentía y amparo en la adversidad

Para encomendar a su poderosa intercesión nuestras batallas cotidianas y solicitar firmeza en medio de la prueba, rezamos con fe:

Oh glorioso San Andrés Dung-Lac y santos mártires de Vietnam, testigos invencibles que preferisteis perder la vida terrena antes que apartaros del amor de Cristo: escuchad mi súplica. Vosotros que vencisteis el temor con la fuerza de la gracia, infundid valor en mi corazón ante las injusticias y tribulaciones presentes. Proteged a mi familia de todo mal, dadnos fidelidad en nuestros deberes y alcanzadnos el auxilio que hoy pedimos con confianza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

Mantenerse fieles a la verdad y sostener las convicciones con serenidad transforma cualquier dificultad cotidiana en una oportunidad de crecimiento interior. Vivir con valentía y esperanza fortalece el espíritu antes de encontrarnos con las venerables memorias y solemnidades que nos aguardan en el santoral de mañana.