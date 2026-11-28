Guardar el secreto más extraordinario del siglo XIX durante 46 años sin buscar protagonismo parece imposible, pero ella lo logró. El santoral de hoy 28 de noviembre celebra a Santa Catalina Labouré, la humilde religiosa francesa elegida por la Virgen María para entregar al mundo la Medalla Milagrosa, cuyo cuerpo permanece incorrupto en París.

De acuerdo con los registros oficiales del Martirologio Romano, esta religiosa de las Hijas de la Caridad brilló por su sencillez, caridad y paciencia. Tras comprobarse la autenticidad de su legado espiritual y hallarse su cuerpo intacto al abrir su sepultura en 1933, fue beatificada por Pío XI y canonizada por el papa Pío XII en 1947.

Qué santo se celebra hoy 28 de noviembre: Santa Catalina Labouré, patrona de los ancianos Canva

¿Qué santo se celebra hoy 28 de noviembre?

Hoy 28 de noviembre se conmemora a Santa Catalina Labouré, religiosa francesa nacida en 1806 que recibió las apariciones de la Virgen María en la capilla de la Rue du Bac, en París, en 1830.

Huérfana de madre desde los nueve años, Catalina adoptó a la Virgen como su protectora maternal y descubrió su vocación tras soñar con un anciano sacerdote que resultó ser san Vicente de Paúl. Después de recibir el encargo celestial de acuñar la Medalla Milagrosa, dedicó más de cuatro décadas al cuidado silencioso de ancianos y enfermos.

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¿Cómo pedir el auxilio de Santa Catalina Labouré este 28 de noviembre?

Para solicitar su intercesión este 28 de noviembre, los fieles acuden a ella como patrona de los ancianos, los enfermos y la Medalla Milagrosa, pidiendo consuelo físico, fortaleza en la soledad y humildad de corazón.

Quienes atraviesan momentos de fragilidad o cuidan a familiares vulnerables suelen encomendar sus intenciones mediante esta plegaria tradicional inspirada en su espiritualidad:

Santa Catalina Labouré, tú que fuiste elegida como confidente de la Santísima Virgen María y recibiste de sus manos el encargo de difundir la Medalla Milagrosa como signo de su amor maternal, intercede hoy por nosotros.

Alcánzanos la gracia de una fe sencilla, la virtud del silencio prudente y el alivio para los ancianos y enfermos que confiamos a tu cuidado. Enséñanos a cumplir con fidelidad nuestros deberes diarios para recibir las gracias que brotan de las manos de nuestra Madre Inmaculada. Amén."

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¿Qué milagros y virtudes distinguieron a la santa de hoy 28 de noviembre?

La vida de Santa Catalina Labouré, recordada hoy 28 de noviembre, estuvo marcada por una discreción absoluta que asombró incluso a sus propias compañeras de comunidad:

Silencio heroico de 46 años: Únicamente su confesor, el padre Jean-Marie Aladel, y hacia el final de su vida su superiora conocieron que ella era la vidente de la Rue du Bac.

Únicamente su confesor, el padre Jean-Marie Aladel, y hacia el final de su vida su superiora conocieron que ella era la vidente de la Rue du Bac. Servicio a los más vulnerables : Durante 40 años trabajó en el hospicio de Enghien, en las afueras de París, atendiendo con ternura a adultos mayores y personas enfermas.

: Durante 40 años trabajó en el hospicio de Enghien, en las afueras de París, atendiendo con ternura a adultos mayores y personas enfermas. Cuerpo incorrupto: Al ser exhumada en 1933 para su beatificación, sus restos se encontraron intactos y hoy descansan bajo un altar lateral en la capilla de la Rue du Bac.

Qué santo se celebra hoy 28 de noviembre: Santa Catalina Labouré, patrona de los ancianos Canva

¿Qué otros santos se celebran hoy sábado 28 de noviembre en el santoral?

Además de la festividad principal de la vidente francesa, el calendario litúrgico de hoy 28 de noviembre honra a diversos mártires, monjes y confesores de la fe cristiana:

San Jacobo de la Marca: Presbítero franciscano italiano del siglo XV reconocido como gran predicador y defensor de los pobres.

Presbítero franciscano italiano del siglo XV reconocido como gran predicador y defensor de los pobres. San Esteban el Joven: Monje y mártir bizantino del siglo VIII que defendió el culto a las sagradas imágenes frente a la persecución iconoclasta.

Monje y mártir bizantino del siglo VIII que defendió el culto a las sagradas imágenes frente a la persecución iconoclasta. San Andrés Tran Van Trông: Joven soldado vietnamita martirizado en el siglo XIX por negarse a renunciar a su fe cristiana.

Joven soldado vietnamita martirizado en el siglo XIX por negarse a renunciar a su fe cristiana. San Honesto de Nimes: Discípulo de san Saturnino que evangelizó regiones de España y el sur de Francia hasta sufrir el martirio.

Discípulo de san Saturnino que evangelizó regiones de España y el sur de Francia hasta sufrir el martirio. Otros santos y beatos del día: Santa Teodora, San Urbano, San Sóstenes, San Rufo, San Basilio mártir, San Papiniano y compañeros, y la Beata Gracia de Cattaro.

La historia de Catalina recuerda que los gestos más silenciosos pueden transformar el mundo cuando nacen del amor auténtico. Dedica hoy un momento para agradecer por quienes cuidan de nuestros mayores y comparte esta oración con alguien que necesite paz, preparando el corazón para recibir mañana la memoria de san Saturnino y el inicio de un nuevo tiempo espiritual.