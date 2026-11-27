Entre todas las insignias de la fe católica, existe una sola diseñada directamente por la Virgen María. El santoral de hoy 27 de noviembre conmemora a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, cuya aparición oculta un detalle asombroso sobre las bendiciones que muchos pierden por no pedirlas.

De acuerdo con los registros oficiales del Martirologio Romano y las reseñas históricas de esta celebración litúrgica fue aprobada por el papa León XIII en 1894, tras comprobarse los prodigios ocurridos en París luego de las visiones de santa Catalina Labouré en 1830.

Qué santo se celebra hoy viernes 27 de noviembre: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa para protección espiritual Canva

¿Qué santo se celebra hoy 27 de noviembre?

Hoy 27 de noviembre se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, advocación mariana nacida en la capilla de la Rue du Bac, en París, cuando la Virgen se manifestó a la joven novicia Catalina Labouré.

Durante aquella visión nocturna de 1830, María apareció de pie sobre un globo terráqueo con sus manos abiertas irradiando haces luminosos hacia la tierra. Al notar que algunos rayos permanecían apagados, la Virgen reveló que esas luces representaban las gracias que nadie se atreve a pedirle.

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¿Cómo pedir el auxilio de la Virgen de la Medalla Milagrosa este 27 de noviembre?

Para solicitar su intercesión este 27 de noviembre, los fieles acostumbran portar su medalla bendecida con confianza filial y recitar la jaculatoria revelada en la aparición, pidiendo protección espiritual, consuelo ante la incertidumbre o alivio en momentos de enfermedad.

Cuando las primeras medallas se acuñaron en 1832 durante una grave epidemia de cólera en París, miles de personas reportaron sanaciones y conversiones inesperadas. Si buscas su amparo en el hogar o la salud, puedes elevar esta plegaria tradicional:

Oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, con la mayor confianza en tu poderosa intercesión tantas veces manifestada por medio de tu Medalla, te suplicamos humildemente que nos alcances las gracias que te pedimos.

Oh Virgen de la Medalla Milagrosa, que te apareciste a santa Catalina Labouré como mediadora de todo el mundo y de cada alma en particular, ponemos nuestras peticiones en tus manos y las confiamos a tu corazón.

Dígnate presentarlas a tu divino Hijo y concédenoslas si son conformes a la voluntad divina y útiles para nuestras almas. Amén. ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti!"

Qué santo se celebra hoy viernes 27 de noviembre: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa para protección espiritual Canva

¿Qué otros santos se celebran hoy 27 de noviembre en el santoral?

Además de la festividad mariana principal, el calendario litúrgico de hoy 27 de noviembre recuerda a más de veinte mártires, obispos y beatos que dieron testimonio de fe en distintas épocas de la historia cristiana:

San Virgilio de Salzburgo: Obispo de origen irlandés que evangelizó la región de Carintia en el siglo VIII y destacó por su erudición científica y pastoral.

Obispo de origen irlandés que evangelizó la región de Carintia en el siglo VIII y destacó por su erudición científica y pastoral. San Facundo y San Primitivo: Hermanos y mártires hispanorromanos ejecutados en León, España, durante las persecuciones del emperador Diocleciano.

San Máximo de Riez: Monje y obispo francés del siglo V reconocido por su humildad y su labor de caridad en la Provenza.

Beato Bronislao Kostowski: Presbítero polaco martirizado en el campo de concentración de Dachau en 1942 tras asistir espiritualmente a los prisioneros enfermos.

San Simeón Metafraste: Escritor y funcionario bizantino célebre por recopilar cientos de biografías de santos antiguos.

Otros santos y beatos del día: San Acacio mártir, San Barlaán, San Francisco Antonio Fasani, Santa Bilhildis y el Beato Ramón Llull.

Abrir el corazón con sencillez es el único requisito que pidió la Virgen para derramar la luz de sus manos sobre nuestra vida cotidiana. Guarda un instante de silencio este viernes para encomendar tus preocupaciones y comparte esta oración con quien necesite esperanza, preparando el espíritu antes de conmemorar mañana a santa Catalina Labouré, la humilde mensajera que hizo posible este regalo celestial.