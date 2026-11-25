Derrotar en debate filosófico a los cincuenta eruditos más brillantes del Imperio romano y convertirlos al cristianismo inmortalizó en el santoral hoy 25 de noviembre a Santa Catalina de Alejandría, brillante virgen y mártir egipcia.

Las crónicas eclesiásticas antiguas y la inscripción en el Martirologio Romano respaldan la veneración de esta joven noble del siglo IV, cuya elocuencia y valentía frente al emperador Majencio la convirtieron en patrona universal de estudiantes, filósofos y mujeres solteras.

Qué santo se celebra hoy 25 de noviembre: Santa Catalina de Alejandría para encontrar pareja Canva

¿Qué santo se celebra hoy 25 de noviembre en la Iglesia universal?

Hoy 25 de noviembre se conmemora a Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir cristiana del siglo IV célebre por su extraordinaria sabiduría teológica, su defensa pública de la fe y su triunfo espiritual sobre la tortura.

Nacida en el seno de una familia aristocrática de Egipto, Catalina recibió una esmerada educación en ciencias, retórica y filosofía clásica antes de abrazar el bautismo.

Cuando el emperador Majencio desató una cruenta persecución en Alejandría, la joven acudió ante el tribunal imperial para denunciar la idolatría y defender la racionalidad del Evangelio.

Condenada a morir despedazada en una rueda con puntas de hierro, el instrumento se destruyó milagrosamente al tocarla, por lo que finalmente sufrió el martirio por decapitación.

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Cómo pedir la intercesión de Santa Catalina de Alejandría este 25 de noviembre

Para implorar el auxilio de Santa Catalina de Alejandría, los fieles acuden a su mediación cuando enfrentan exámenes decisivos, buscan claridad intelectual o desean encontrar una pareja buena y sincera.

La tradición devocional sugiere encender una vela blanca sobre el escritorio de estudio o en un rincón tranquilo del hogar, colocando junto a ella un libro abierto en señal de búsqueda de sabiduría.

Suele invocarse su protección para vencer el bloqueo mental ante retos académicos, defender la verdad con serenidad en debates difíciles y discernir con prudencia la vocación matrimonial.

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Santoral completo del miércoles 25 de noviembre: otros santos y mártires del día

En estrecha comunión espiritual con Santa Catalina de Alejandría, el santoral del 25 de noviembre recuerda a insignes modelos de virtud cristiana:

San Pedro de Alejandría: Obispo y último mártir de la gran persecución romana en Egipto, venerado por su defensa de la disciplina eclesial.

Obispo y último mártir de la gran persecución romana en Egipto, venerado por su defensa de la disciplina eclesial. San Mercurio de Cesarea: Soldado romano y mártir de Capadocia, recordado por confesar abiertamente su fe cristiana frente al emperador Decio.

Soldado romano y mártir de Capadocia, recordado por confesar abiertamente su fe cristiana frente al emperador Decio. San Moisés de Roma: Presbítero y mártir que sostuvo con cartas desde la cárcel la fe de los cristianos perseguidos en el siglo III.

Presbítero y mártir que sostuvo con cartas desde la cárcel la fe de los cristianos perseguidos en el siglo III. San Gonzalo de Amarante: Sacerdote dominico portugués, célebre por su vida ermitaña, su caridad con los peregrinos y su don de pacificador.

Sacerdote dominico portugués, célebre por su vida ermitaña, su caridad con los peregrinos y su don de pacificador. Beato Jacinto Serrano López: Presbítero dominico y mártir español del siglo XX, testigo fiel de su ministerio sacerdotal hasta el sacrificio supremo.

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Oración a Santa Catalina de Alejandría para pedir sabiduría y claridad interior

Para encomendar a su poderosa intercesión nuestros proyectos intelectuales y anhelos más nobles, rezamos con confianza:

Oh gloriosa Santa Catalina de Alejandría, virgen prudentísima y mártir invencible que iluminaste con tu palabra los corazones oscurecidos: escucha mi súplica. Tú que recibiste del cielo el don de la ciencia y la fortaleza ante los poderosos, ilumina mi entendimiento en el estudio y en las decisiones difíciles. Protégeme de todo engaño, guía mis pasos hacia el bien verdadero y alcánzame de Dios la gracia que hoy te pido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

Cultivar el entendimiento con humildad y defender nuestras convicciones con valentía transforma cualquier desafío cotidiano en una oportunidad de crecimiento. Vivir con lucidez y esperanza fortalece el espíritu antes de disponernos a recibir las venerables memorias y solemnidades que nos aguardan en el santoral de mañana.