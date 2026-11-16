Experimentar visiones sobrenaturales del Corazón divino siglos antes de que se extendiera su devoción universal consagró en el santoral hoy 16 de noviembre a Santa Gertrudis la Grande, insigne mística benedictina de Helfta.

Los registros canónicos del Martirologio Romano confirman la veneración de esta virgen y teóloga alemana, la única mujer en la tradición católica a quien la historia eclesiástica concedió oficialmente el título de «la Magna» por la hondura de su sabiduría mística.

Qué santo se celebra hoy 16 de noviembre: Santa Gertrudis la Grande, ante el desánimo interior Canva

¿Qué santo se celebra hoy 16 de noviembre en la Iglesia universal?

Hoy 16 de noviembre la Iglesia conmemora a Santa Gertrudis la Grande, monja cisterciense y mística que dedicó su vida a la contemplación teológica, la alabanza litúrgica y la propagación del amor misericordioso del Corazón de Jesús.

Nacida en Turingia en el siglo XIII, fue confiada desde los cinco años al monasterio de Santa María de Helfta, formándose como una mujer de extraordinaria erudición en letras, filosofía y Escritura.

A los veinticinco años experimentó una profunda iluminación espiritual que la apartó de los estudios profanos para transformarla en una de las mayores plumas místicas de Occidente, plasmando sus coloquios divinos en obras inmortales.

Su espiritualidad, enraizada en la liturgia nupcial y el reposo en el pecho herido de Cristo, iluminó a comunidades enteras hasta su pascua definitiva en 1302.

Qué santo se celebra hoy 16 de noviembre: Santa Gertrudis la Grande, ante el desánimo interior Canva

Cómo pedir la ayuda y auxilio de Santa Gertrudis la Grande este 16 de noviembre

Para implorar el socorro de Santa Gertrudis la Grande, los devotos acuden a su mediación ante sequedades en la oración, desánimo interior, crisis de fe y la liberación de las almas del purgatorio.

Se aconseja encender una vela blanca en un rincón silencioso del hogar, contemplando una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de la santa con su báculo y el corazón llameante.

Muchos fieles le suplican alivio en penas del alma, fortaleza ante tristezas repentinas y consuelo para enfermos que se sienten desamparados en su lecho de prueba.

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Santoral completo del 16 de noviembre: santos y mártires del día

Acompañando la fiesta de Santa Gertrudis, el santoral del 16 de noviembre reúne a otras figuras eminentes de la santidad cristiana:

Santa Margarita de Escocia: Reina virtuosa y madre piadosa, recordada por su inmensa caridad hacia los huérfanos y la reforma cristiana de su reino.

Reina virtuosa y madre piadosa, recordada por su inmensa caridad hacia los huérfanos y la reforma cristiana de su reino. San Edmundo Rich : Arzobispo de Canterbury, distinguido por su celo pastoral, integridad moral frente a las presiones políticas y amor a la disciplina monástica.

: Arzobispo de Canterbury, distinguido por su celo pastoral, integridad moral frente a las presiones políticas y amor a la disciplina monástica. San Roque González y compañeros mártires: Sacerdotes jesuitas pioneros de las reducciones guaraníes, martirizados en América del Sur por anunciar el Evangelio.

Sacerdotes jesuitas pioneros de las reducciones guaraníes, martirizados en América del Sur por anunciar el Evangelio. San Euquerio de Lyon: Obispo y senador de refinada elocuencia, célebre por sus tratados espirituales sobre la soledad y la penitencia.

Obispo y senador de refinada elocuencia, célebre por sus tratados espirituales sobre la soledad y la penitencia. San Otmaro de Saint-Gall: Abad suizo venerado por su prudente gobierno monástico y la caridad infatigable mostrada hacia los leprosos.

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Oración a Santa Gertrudis para disipar la tristeza y pedir consuelo espiritual

Para encomendar a su dulce intercesión nuestras cargas cotidianas y encontrar refugio en el Corazón de Cristo, oramos con fe:

Oh gloriosa Santa Gertrudis la Magna, confidente predilecta del Corazón de Jesús y remanso de paz para los atribulados: atiende mi humilde plegaria. Tú que hallaste en el amor divino un refugio contra toda soledad, aleja de mi espíritu el desánimo, infunde confianza en mis tribulaciones y alcánzame la serenidad que necesito. Te ruego presentes mis congojas ante el Señor y derrames tu consuelo celestial sobre nuestro hogar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Cobijar el alma en la contemplación serena y en la caridad sincera devuelve la esperanza incluso en medio de las semanas más complejas. Vivir este lunes con devoción y desprendimiento interior fortalece el espíritu antes de encontrarnos con las venerables memorias y solemnidades que nos aguardan en el santoral de mañana.