Nueva versión de la ópera 'Macbeth' será proyectada en el Auditorio Nacional

Luego de 20 años, The Metropolitan Opera estrena una nueva producción de Macbeth, una de las obras cumbre de Giuseppe Verdi, basada en la célebre tragedia de William Shakespeare, a cargo de la reconocida directora alemana Louisa Proske, que será proyectada en la pantalla gigante del Auditorio Nacional, el próximo sábado 17 de octubre, a las 11:00 horas.

Al respecto, Louisa Proske destacó en un encuentro con medios ayer que Macbeth “es una obra profundamente política que gira en torno a una sociedad que es usurpada por un tirano, alguien que accede al trono de forma ilegítima —mediante un asesinato, seguido de muchos otros— y que termina convirtiéndose en uno de los peores líderes imaginables: alguien que mata a su propio pueblo y desata una guerra en su propio país”.

Aspectos del montaje de la ópera Macbeth que se presentará en The Metropolitan Opera y que se proyectará en la pantalla gigante del Auditorio Nacional el sábado 17 de octubre de 2026. Cortesía Marty Sohl/ Met-Opera

Además, señaló que en la versión de Verdi —incluso más que en la de Shakespeare—, el foco está puesto en la respuesta del pueblo, pues al incluir coros, Verdi pudo hacer que muchas voces cantaran al unísono, logrando retratar tanto la desesperación de una sociedad que atraviesa una situación así, como su resistencia y su impulso por rebelarse”.

Y destacó que, dada la coyuntura global actual, con el auge de las autocracias en todo el mundo, “es una historia sumamente vigente, aunque más allá de lo político, creo que lo que sigue fascinando al público es que la trama se centra en dos personas que cometen un asesinato juntas”.

Una tragedia shakespeariana sobre el poder y la culpa

Estrenada en el Teatro della Pergola de Florencia en 1847, Macbeth ocupa un lugar fundamental en la trayectoria de Verdi. Dicha obra está basada en una de las tragedias más célebres de Shakespeare, que cuenta la historia del noble escocés Macbeth, quien, impulsado por una profecía y las ambiciones de su esposa, emprende una serie de asesinatos para alcanzar el trono. Sin embargo, la culpa, la paranoia y la violencia, derivadas de su ascenso, desencadenan una espiral de destrucción que terminará por consumirlos a ambos.

Aspectos del montaje de la ópera Macbeth que se presentará en The Metropolitan Opera y que se proyectará en la pantalla gigante del Auditorio Nacional el sábado 17 de octubre de 2026. Cortesía Marty Sohl/ Met-Opera

En esta ocasión, la ópera será interpretada por la soprano noruega Lise Davidsen (Lady Macbeth), considerada el centro dramático de la obra; el barítono estadunidense Quinn Kelsey (Macbeth), el rey escocés atormentado por los fantasmas de sus crímenes; el tenor británico-italiano Freddie De Tommaso (Macduff), y el bajo-barítono estadunidense Ryan Speedo Green (Banquo), bajo la dirección musical de Yannick Nézet-Séguin.

Aspectos del montaje de la ópera Macbeth que se presentará en The Metropolitan Opera y que se proyectará en la pantalla gigante del Auditorio Nacional el sábado 17 de octubre de 2026. Cortesía Marty Sohl/ Met Opera

Pesadillas que invaden la mente de un tirano

De acuerdo con Louisa Proske, “lo fascinante del personaje de Macbeth es que comete un acto terrible —algo realmente espantoso— al asesinar a otro ser humano que, además, es el rey, el jefe del Estado. Y, desde el principio, él es consciente de que lo que hace está mal, así que no es que sea un psicópata asesino a sangre fría”.

Esto hace que el personaje sufra pesadillas casi desde el mismo momento en que empieza a considerar el acto. “Me parece fascinante la imaginación de este personaje, porque ésta se desborda; es decir, incluso antes del asesinato empieza a alucinar con una daga que le señala el camino hacia la cámara del rey, luego ve sangre en esa daga y comienza a hablarle a la tierra, pidiéndole que no revele a nadie que él estuvo allí. Es una situación que roza la locura desde el primer instante”.

Aspectos del montaje de la ópera Macbeth que se presentará en The Metropolitan Opera y que se proyectará en la pantalla gigante del Auditorio Nacional el sábado 17 de octubre de 2026. Cortesía Marty Sohl/ Met Opera

Por último, destacó la actuación de Quinn Kelsey. “Creo que él aporta una gran intensidad interior, una especie de motor de horror”. Además, un aspecto fundamental fue la última aria, que pertenece a la versión original.

“Normalmente, esta pieza no formaría parte de la versión de París que estamos representando en The Met. Pero, hace unos cinco meses, Quinn se acercó a mí y me preguntó si podría cantar esa aria final, que se titula Mal per me. En ella, básicamente lamenta haber confiado en los ‘agentes del infierno’ y la interpreta mientras se desangra, en sus últimos instantes de vida, cuando comprende que todo ha sido un error”, concluyó.

En vivo desde el Met de Nueva York transmitirá Macbeth, de Verdi, el sábado 17 de octubre, a las 11:00 horas, en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec. Boletos: de $190 a $1210.