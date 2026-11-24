El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México obtuvo el primer lugar entre los 100 mejores museos del mundo en 2026, de acuerdo con la clasificación The World's 100 Best Museums, elaborada por la plataforma internacional de viajes Worth a Journey.

El recinto mexicano encabezó una lista integrada por instituciones de 37 países, por encima del Museo del Prado, en España; el Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca, y el Museo Estatal del Hermitage, en Rusia.

¿Por qué el Museo Nacional de Antropología fue elegido el mejor del mundo?

Worth a Journey destacó las colecciones dedicadas a las culturas prehispánicas de México, así como la arquitectura del edificio, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez. La clasificación también menciona las salas dedicadas a las civilizaciones maya, olmeca y mexica.

Entre los principales atractivos del museo se encuentran la Piedra del Sol, exhibida en la Sala Mexica, y su patio central, donde está la fuente monumental conocida como El Paraguas, una estructura sostenida por una columna de concreto decorada con relieves.

La plataforma también recomienda dedicar al menos tres horas para recorrer el recinto, aunque señala que una visita de un día completo permite apreciar mejor sus colecciones. Asimismo, destaca que los mexicanos pueden ingresar gratuitamente los domingos.

El Museo Nacional de Antropología fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964 y cuenta con más de 45 mil metros cuadrados de construcción. Sus salas conservan testimonios arqueológicos y etnográficos que permiten conocer tanto a las civilizaciones antiguas como a los pueblos indígenas que mantienen vivas sus tradiciones.

Museo de Antropología e Historia, el mejor del mundo Secretaria de Cultura

Entre las piezas que resguarda se encuentran la escultura de Coatlicue, cabezas colosales olmecas y la máscara funeraria de Pakal, elaborada con fragmentos de jade. El museo también cuenta con colecciones etnográficas dedicadas a la diversidad cultural de México.

¿Cuáles son los 10 mejores museos del mundo en 2026?

La clasificación de Worth a Journey incluye museos de historia, arte, ciencia y tecnología, así como recintos al aire libre. México ocupó la primera posición, seguido de instituciones europeas, asiáticas y estadounidenses.

Los diez primeros lugares del listado son:

Museo Nacional de Antropología — Ciudad de México, México. Museo del Prado — Madrid, España. Louisiana Museum of Modern Art — Humlebæk, Dinamarca. Museo Estatal del Hermitage — San Petersburgo, Rusia. Kunsthistorisches Museum — Viena, Austria. Museo Arqueológico de Şanlıurfa — Şanlıurfa, Turquía. Museo de la Segunda Guerra Mundial, ubicado en Gdańsk, Polonia. Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial — Nueva Orleans, Estados Unidos. Museo de Bihar — Patna, India. Museo Metropolitano de Arte (Met) — Nueva York, Estados Unidos.

Además del Museo Nacional de Antropología, otros dos recintos mexicanos aparecieron entre los cien seleccionados: el Museo del Desierto, en Saltillo, Coahuila, que ocupó el lugar 78, y el Museo Amparo, en Puebla, que se ubicó en la posición 82.

Interior del Museo Nacional de Antropología Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

¿Cuánto cuesta visitar el Museo Nacional de Antropología?

El museo se encuentra en Paseo de la Reforma, esquina con Calzada Gandhi, junto al Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Abre de martes a domingo, de las 9:00 a las 18:00 horas, y permanece cerrado los lunes.

De acuerdo con la información publicada por el INAH, la entrada general cuesta 105 pesos para visitantes nacionales y 210 pesos para extranjeros. Los domingos, los mexicanos y los extranjeros residentes en el país pueden ingresar gratuitamente.

También hay acceso sin costo para menores de 13 años, estudiantes y profesores con credencial vigente, así como personas adultas mayores y otros grupos contemplados en las disposiciones del instituto.

Museo Nacional de Antropología Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

Para llegar en transporte público, las estaciones de Metro Auditorio, de la Línea 7, y Chapultepec, de la Línea 1, se encuentran entre las opciones cercanas al recinto.

bgpa