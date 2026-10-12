FIL Monterrey reconoce a Virginia Bautista por 40 años de periodismo cultural

La periodista de Grupo Imagen, Virginia Bautista se convirtió en la primera homenajeada con el Reconocimiento al Periodismo Cultural que a partir de esta edición instituyó La Feria Internacional del Libro Monterrey que se celebra en Nuevo León, del 10 al 18 de octubre.

La comunicadora con 40 años de trayectoria en medios nacionales e internacionales recibió la distinción que le fue entregada de manos de Carmen Junco, presidenta de la Feria.

Bautista agradeció el reconocimiento y también compartió sus impresiones y experiencias a lo largo de su camino profesional, así como los nombres de figuras clave que han marcado su formación desde estudiante hasta su desempeño profesional.

La homenajeada habló del desafío que implica seguir haciendo periodismo cultural ante la reducción de espacios y los cambios originados por la era digital.

“No es lo mismo antes estas secciones que tenían ocho páginas y que cada periódico tenía su suplemento cultural de hasta 20 páginas o 16 cada fin de semana que ahora han desaparecido estos espacios, que se han reducido”, comentó.

Virginia Bautista recibió el primer reconocimiento al periodista cultural en la FIL Monterrey Aracely Garza

Afirmó que el desafío es cómo seguir contando con calidad las historias en las nuevas plataformas.

“Me ha tocado justo esa gran transición del gran boom del periodismo cultural en estos suplementos que les comentaba, los sueldos también eran mayores, el reconocimiento también era mayor, y en la medida que ha entrado la reducción de espacios, también los sueldos han sido super rezagados. Como que sí siento que estamos transitando por una época difícil”, dijo.

Sin embargo, mencionó que espera que todo sea temporal y haya sido por producto de la irrupción de la era digital.

Con gran optimismo aseguró que el fenómeno de que la gente lee poco a poco se está revirtiendo.

“Nos están pidiendo las grandes historias largas porque el famoso algoritmo de Google, eso es lo que está prefiriendo ya las historias más largas son las que sube primero, las que promociona más, se está como revirtiendo y ya está siendo esa panacea que esperábamos el ciberespacio, que si no hay algo limitado, como un espacio físico, pues que nos dejen escribir”, señaló.

A la ceremonia de entrega del reconocimiento también acudieron Henoc de Santiago, director general de la Feria; Judith Ruiz-Godoy, decana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y Ernesto Collinot, coordinador de Comunicación de la FIL Monterrey.

Henoc de Santiago, Carmen Junco, Virginia Bautista y Judith Ruiz-Godoy en la entrega del premio Aracely Garza

Se tenía prevista la entrega del reconocimiento también para un periodista local; sin embargo, no pudo acudir a recibirlo por lo que en esta primera edición solamente se homenajeó a Bautista.

Por su parte, Collinot compartió cómo surgió la idea de instituir el Reconocimiento al Periodismo Cultural EHE.

“Una feria de contenidos como esta se construye a partir de muchas voluntades, pero también se necesita de los medios de comunicación para lograr esa alcance, generar una conversación pública y acercar estas historias, el trabajo periodístico no es un complemento de la actividad cultural es una parte fundamental de la manera en que esa actividad adquiera relevancia y un significado público”, explicó.

Por eso expuso que se pensó en este reconocimiento que otorga la FIL Monterrey.

“Celebrar a los periodistas es para mí una manera de agradecer una historia compartida, honrar un oficio indispensable y reafirmar nuestra voluntad de seguir construyendo una comunidad como la que tenemos hoy”, sostuvo.