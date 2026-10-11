Anne Carson, David Toscana y las nuevas voces marcan el arranque de la FIL de Monterrey

MONTERREY, N.L.– En el primer día de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que se realizará hasta el próximo 18 de octubre, los pasillos del recinto ampliado en 2 mil metros cuadrados lucieron atiborrados de familias enteras.

Y destacó el stand de la editorial regia Vaso Roto, que ha publicado la obra poética de la canadiense Anne Carson, recientemente galardonada con el Nobell de Literatura.

Decenas de jóvenes, mujeres en su mayoría, visitaron el espacio que exhibe ocho títulos de la escritora.

Otra novedad es el pasillo 1000, dedicado a las editoriales independientes, cuyo número creció, debido a que la feria incorporó su oferta en busca de una mayor diversidad de temas y precios.

Durante la primera jornada se presentaron novedades como El ejército ciego, de David Toscana, obra ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2026; el escritor regiomontano estuvo acompañado por Elmer Mendoza.

La programación continuó con las presentaciones de Leche de silencio, de Socorro Venegas; La piel hembra, de Elaine Vilar Madruga; y Final feliz, de Joselo Rangel. Y Héctor Abad Faciolince comentó Ahora y en la hora, novela testimonial en la que narra su experiencia tras sobrevivir al impacto de un misil ruso durante un viaje por Ucrania.

Hoy destaca la presencia de los escritores franceses Jean-Marie Gustave Le Clézio, quien ofrece a mediodía una conferencia, a través de la técnica del holograma; y Emmanuel Carrère presentará a las 18:00 horas su libro Koljós (Anagrama).