FIL Monterrey apuesta por el pensamiento crítico y la formación humanista

Acercar al público, sobre todo a los jóvenes, a las ideas, al pensamiento crítico y a la formación humanista. Éste es el objetivo central de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro (FIL) Monterrey, que arranca hoy y se llevará a cabo hasta el 18 de octubre en la capital regia.

En entrevista con Excélsior, Henoc de Santiago, director del encuentro editorial más importante del norte del país, afirma que parten de la premisa de que un libro “despierta las ideas; es el mecanismo educativo, humanista, de formación de mejores sociedades”.

Explica que, por esta razón, han organizado por primera vez el encuentro de filosofía Sentir y pensar nuestro tiempo.

“Queremos despertar en los jóvenes el gusto por la filosofía, porque esta disciplina te hace reflexionar y ver el mundo de una manera distinta. Te abre un universo de pensamiento, de maneras de actuar y ver la vida”.

Agrega que buscan crear conversación. “Que se hable sobre el amor, la vida, los afectos, las decisiones políticas y sociales, el cuerpo, las emociones y de las distintas formas de violencia. Nos interesa también disertar sobre la estabilidad psicoemocional en los jóvenes”.

Reconoce que, por ejemplo, él está enganchado, igual que todos, con las redes sociales; pero procura ser muy crítico de estos espacios.

Hay cosas buenas en las redes; pero generan una normalización del pensamiento, porque responden a intereses económicos, políticos, son algoritmos que homogenizan. Todos acabamos viendo lo mismo, desde África hasta los países nórdicos."

La Feria Internacional del Libro de Monterrey se realizará del 10 al 18 de octubre. Henoc de Santiago indicó que entre sus invitados hay un Nobel de Literatura, dos Premios Princesa de Asturias, un Premio Formentor y dos Pulitzer. Foto: Karina Tejada.

“En ellas, hay poca capacidad de decidir qué quieres consultar o consumir. Esto contrasta con los libros, que son una cuestión súper democrática. Ahí escoges el tema, el género, el autor que te interesa. Al leer un libro, también fijas la atención por más de 30 segundos o un minuto en un objeto que te abre mundos maravillosos”.

El promotor considera que 2026 es el año de consolidación de la FIL Monterrey.

“Tenemos el programa cultural más sólido de nuestra historia. Esto obedece a una política, que arrancamos hace varios años, de convertirnos en un encuentro de grandes contenidos literarios, por lo que decidimos invitar cada vez a mejores autores.

Henoc de Santiago señaló que es importante que el público del norte de la República Mexicana conozca la importancia de El Colegio Nacional, invitado de honor de la FIL Monterrey 2026. Foto: Karina Tejada.

“Esto nos llevó también a tener a El Colegio Nacional como un invitado de honor. Quisimos apostar por los grandes contenidos nacionales. Esta institución los agrupa en todas las disciplinas: medicina, cine, música, literatura, filosofía, historia, ciencia, arqueología”, indica.

De Santiago dice que le interesaba dar a conocer a El Colegio Nacional en el norte del país y, en especial, al público regiomontano.

Esta institución es muy conocida en la Ciudad de México y aquí lo van a descubrir en toda su dimensión, a través de conferencias, presentaciones de libros, conciertos y cine”.

Destaca que “un programa literario de este nivel nos ayude y nos va abriendo un mejor camino. Es una punta de lanza para consolidar a la feria como una de las grandes a nivel Latinoamérica”.

La FIL Monterrey reunirá a partir de hoy a autores provenientes de más de 13 países. La programación internacional estará encabezada por un Nobel de Literatura, dos Premios Princesa de Asturias, un Premio Formentor y dos Pulitzer.

Y detalla la presencia de escritores como el francés Jean Gustave Le Clézio, Nobel de Literatura 2008, en holograma; del también francés Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras; el cubano Leonardo Padura, el argentino Alberto Manguel, la nicaragüense Gioconda Belli y los mexicanos Enrique Krauze, Eduardo Matos Moctezuma, Juan Villoro, Cristina Rivera Garza, David Toscana y Enrique Serna, entre otros.

Expresa que además se incrementará la superficie de exhibición en casi 2 mil metros cuadrados para nuevos stands, lo que permite tener más sellos.

Estamos apostando por las editoriales independientes. En Monterrey hay una gran riqueza en este rubro. Y habrá también más espacio para la gente. El área total será de 21 mil metros cuadrados”.

La feria se inaugura hoy, a las 16:00 horas. Y mañana domingo participarán Le Clézio a mediodía, y Carrère a las 18:00 horas.