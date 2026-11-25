Los libros navideños para niños y adultos son una alternativa para disfrutar del tiempo libre durante las vacaciones de diciembre. También pueden ser una opción de regalo para los intercambios, especialmente cuando se conocen los gustos literarios de la persona que los recibirá.

Mientras que algunas publicaciones infantiles recuperan personajes como el Grinch y Papá Noel, las propuestas para adultos incluyen novelas románticas, historias sobrenaturales y clásicos de la literatura que utilizan las celebraciones navideñas como escenario de sus acontecimientos.

Los libros navideños para niños y adultos incluyen desde cuentos ilustrados hasta clásicos de la literatura y novelas románticas. Canva

Estos son los libros navideños para niños y adultos que puedes leer en diciembre

Libros navideños para niños

¡Cómo el Grinch robó la Navidad! de Dr. Seuss

Antes de llegar a la pantalla grande, el Grinch nació como un personaje de la literatura infantil. Dr. Seuss escribió una historia en verso sobre una criatura que vive apartada de los habitantes de Villa-Quién y detesta sus celebraciones navideñas.

El protagonista intenta impedir la llegada de la Navidad al llevarse los regalos, las decoraciones y la comida de sus vecinos. Las rimas y las ilustraciones permiten compartir el cuento con pequeños que comienzan a desarrollar sus habilidades de lectura.

¡Cómo el Grinch robó la Navidad! de Dr. Seuss es un clásico de la literatura infantil escrito en verso. Amazon

La Navidad de los crayones de Drew Daywalt y Oliver Jeffers

Los materiales que los niños utilizan para dibujar y colorear son los protagonistas de esta publicación. Escrita por Drew Daywalt e ilustrada por Oliver Jeffers, la historia recupera las aventuras de los crayones durante los preparativos de las fiestas decembrinas.

El humor y los recursos visuales son parte de una propuesta que puede acompañarse de actividades creativas en casa, como elaborar tarjetas navideñas, decorar dibujos o imaginar nuevas aventuras para los personajes del libro.

La Navidad de los crayones, escrita por Drew Daywalt e ilustrada por Oliver Jeffers, combina humor y aventuras infantiles. Amazon

Las cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien

Durante años, el autor de El señor de los anillos mantuvo una tradición familiar que terminó convirtiéndose en un libro. Cada Navidad, J.R.R. Tolkien escribía cartas para sus hijos en las que asumía la identidad de Papá Noel.

La recopilación reúne correspondencia e ilustraciones creadas por el escritor británico. En ellas aparecen personajes fantásticos y acontecimientos relacionados con la vida en el Polo Norte, donde los preparativos para entregar los regalos no siempre salen como estaban previstos.

Cartas de Papá Noel reúne las historias ilustradas que J.R.R. Tolkien escribió para sus hijos durante las fiestas navideñas. Amazon

El concurso de Papá Noel de Maxime Gillio

Encontrar al ayudante de Santa Claus es el punto de partida de este cuento infantil. Su autor, Maxime Gillio, presenta una competencia en la que los participantes deben superar diferentes desafíos relacionados con las responsabilidades que acompañan la celebración navideña.

La historia puede resultar atractiva para los pequeños que disfrutan los relatos de aventuras, las competencias entre personajes y las situaciones cómicas. Su argumento ofrece una perspectiva distinta de las tradicionales narraciones sobre la entrega de regalos durante Nochebuena.

El concurso de Papá Noel, de Maxime Gillio, presenta divertidas pruebas para elegir al ayudante de Santa Claus. FB Librería Papelo El Ejido y Almerimar

Libros navideños para adultos

Cuento de Navidad de Charles Dickens

Publicado en 1843, el libro presenta a Ebenezer Scrooge, un hombre que rechaza las festividades y mantiene una relación distante con quienes lo rodean. Durante la víspera de Navidad recibe visitas sobrenaturales que lo obligan a revisar diferentes momentos de su vida.

La obra de Charles Dickens aborda temas como la desigualdad económica, la soledad y las consecuencias de las decisiones personales. Su argumento ha servido de inspiración para numerosas adaptaciones cinematográficas, televisivas y teatrales a lo largo de los años.

Cuentos de Navidad, de Charles Dickens, reúne relatos que abordan la generosidad, la desigualdad social y las tradiciones decembrinas. Alianza Editorial

Días de Navidad de Jeanette Winterson

Quienes prefieren los relatos cortos pueden encontrar en este libro una colección de doce historias relacionadas con las fiestas decembrinas. La escritora británica Jeanette Winterson combina acontecimientos cotidianos con situaciones fantásticas y distintas formas de experimentar las celebraciones.

La publicación también incorpora recetas de cocina entre sus narraciones, por lo que ofrece una alternativa para los lectores interesados en la gastronomía. Su estructura permite disfrutar de los cuentos por separado durante los días de vacaciones.

Días de Navidad, de Jeanette Winterson, combina doce relatos navideños con recetas de cocina relacionadas con las celebraciones decembrinas. IG loslibrosdebruno

Cuentos victorianos de Navidad de varios autores

Las historias de fantasmas también formaron parte de las celebraciones navideñas durante la época victoriana. Esta antología recupera narraciones de aquel periodo y permite conocer una tradición literaria en la que las reuniones de diciembre podían incluir relatos sobrenaturales.

El libro es una alternativa para quienes disfrutan los clásicos y buscan una lectura navideña con elementos de misterio. Al reunir textos de diferentes autores, ofrece distintos estilos narrativos dentro de una misma publicación.

Cuentos victorianos de Navidad reúne relatos de distintos autores que retratan las celebraciones decembrinas y costumbres del siglo XIX. Amazon

Un día de diciembre de Josie Silver

Laurie observa desde la ventana de un autobús a un desconocido con quien siente una conexión inmediata. Después de intentar localizarlo durante meses, vuelve a encontrarse con él en circunstancias que complican la posibilidad de iniciar una relación sentimental.

La novela de Josie Silver sigue a sus protagonistas durante varios años. Además de los encuentros románticos, aborda la amistad y los conflictos que surgen cuando los sentimientos personales interfieren con las relaciones que los personajes han construido.

Un día de diciembre, de Josie Silver, es una novela romántica sobre las segundas oportunidades y los encuentros inesperados. Penguin Random house

Manual de tácticas amorosas para grinches y elfos de Cristina Prada

La escritora española Cristina Prada incorpora el ambiente navideño a una novela de romance contemporáneo. Su propuesta juega con el contraste entre las personas que disfrutan las celebraciones de diciembre y aquellas que prefieren mantenerse alejadas de los festejos.