Azealia Banks y Rihanna protagonizan pelea por Trump

CIUDAD DE MÉXICO.

Sin lugar a dudas la llegada de Donald Trump a la presidencia ha desatado peleas y discursos polémicos en todas las esferas sociales, en especial la del espectáculo, donde muchos han alzado su voz contra el presidente de EU.

Este fin de semana la cantante Rihanna y Azealia Banks protagonizaron una pelea que primero comenzó con mensajes sutiles y después con ataques directos.

El sábado 28 de enero, después que el presidente Trump firmara la orden ejecutiva que prohíbe la entrada de ciudadanos de algunos países árabes (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, siria y Yemen), Rihanna compartió un mensaje en Twitter, donde llamó al presidente un ‘cerdo inmoral’.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!

— Rihanna (@rihanna) January 29, 2017