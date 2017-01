Celebridades rinden homenaje al fallecido John Hurt

MADRID.

El actor John Hurt murió el día de ayer tras enfrentarse a una dura enfermedad como es el cáncer. El actor que saltara a la fama por su personaje en la película 'El Hombre Elefante' y formara parte de la mítica saga de películas del mundo mágico, 'Harry Potter', ha falleció a los 77 año de edad, noticia confirmada al medio por el propio manager del actor.

El conocido actor nunca quiso rendirse y afrontaba con positividad su enfermedad. Incluso siempre estuvo dispuesto a trabajar a pesar su del cáncer de páncreas. Cuando en el verano de 2015 le diagnosticaron un cáncer, el actor al poco tiempo firmó un contrato con una conocida productora para encarnar a un personaje en una película. Sin embargo, la enfermedad le complicó los planes, y acabó retirándose del mundo de la grabación de la película por problemas intestinales.

Tras la triste noticia, compañeros de profesión y otras celebridades han querido rendirle un pequeño homenaje.

J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter ha querido mostrar su pena tras la pérdida del actor por twitter.

Estoy muy triste tras el fallecimiento del querido y gran talento como era John Hurt. Mis pensamientos están con su familia y amigos".

So very sad to hear that the immensely talented and deeply beloved John Hurt has died. My thoughts are with his family and friends. — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 28, 2017

La actriz Kirsten Dunst también ha querido recordar a quien en su día fuera compañero de película. Juntos, compartieron bonitos momentos gracias a la película 'Melancolía', que se estrenó en 2011 en el Festival de Cine de Cannes, donde la actriz recibió un premio. Kirsten ha querido rendirle su particular homenaje compartiendo en Instagram una imagen de la película donde los dos actores aparecen bailando animadamente.

Lenged John Hurt, lucky to have had you as a papa #johnhurt #melancholia Una foto publicada por Kirsten Dunst (@kirstendunst) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 12:43 PST

La actriz estadounidense Mia Farrow y Sharon Stone no han querido dejar de recordar por sus redes sociales al mítico actor. Y es que sin duda, su fallecimiento ha sido un duro golpe para el mundo del cine.

'John Hurt fue uno de los mejores actores de nuestro tiempo, y una persona encantadora. Estas son noticias terribles. Muy, muy triste'

John Hurt, one of the finest actors of our time, and the loveliest person. This is terrible news. So, so sad. — Mia Farrow (@MiaFarrow) January 28, 2017

'Dios adelanto a John Hurt, un actor legendario y un gran ser humano'

God speed to John Hurt, a legendary actor and good human being. — Sharon Stone (@sharonstone) January 28, 2017

Pero también, personajes de sobra conocidos por todos del mundo del espectáculo han querido recordar a este actor, reconociendo así su gran trabajo y su dedicación al mundo del cine. Miley Cyrus también compartía una imagen en su Instagram del actor.

RIP John Hurt Una foto publicada por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 27 de Ene de 2017 a la(s) 10:02 PST

