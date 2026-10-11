Desde 2024 denunciamos las boletas planchadas; los votos no se fabrican: Willy Ochoa

•⁠ ⁠El excandidato al Senado celebra la decisión del Tribunal Electoral y recuerda todas las irregularidades documentadas en Villaflores, mismas que denunció durante la elección de 2024.

•⁠ ⁠⁠Recordemos que ese año, Chiapas fue uno de los estados más golpeados por la violencia y asesinato de candidatos y candidatas.

Ochoa expresó: “fue en el distrito de Villaflores, donde nuestro representante electoral, Juan Manuel López, a quien nuevamente reconozco su compromiso y valentía, documentó el primer video de cómo operan las boletas planchadas que recorrió todos los medios nacionales y que el INE no quiso ver”.

Desde 2024 denunciamos las “boletas planchadas” y la intromisión del narco y del Estado en las elecciones. Hoy, dos años después, el Tribunal Electoral nos da la razón”, afirmó Willy Ochoa.

Por esto, celebró que el Tribunal Electoral presidido por Gilberto Batiz le haga justicia a la razón, a la lógica y al sentido común como argumentó el Magistrado Felipe de la Mata: no hay manera de introducir una boleta a la urna, sin doblarla, cuando una papeleta de 28 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, físicamente no cabe en la urna cuya ranura es de 12 centímetros de largo por tres milímetros de ancho. “Y una boleta, sin doblar, no podría jamás ser un voto válido, añadió Ochoa.

Finalmente, Willy Ochoa, quien enfrentó violencia e intimidación durante su campaña al Senado en 2024, afirmó: “La violencia no nos calló ni nos va a callar. Una elección que se gana con amenazas, miedo y votos fabricados no es democracia: es un fraude contra el pueblo, un asalto a las urnas y un atentado contra la soberanía popular.”