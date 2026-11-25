El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del INE que establece el diseño de las boletas para las elecciones de 2027, debido a que no justificó suficientemente los ajustes realizados al tamaño de los emblemas de los partidos políticos.

Al analizar los recursos de apelación promovidos por PAZ, Morena y Movimiento Ciudadano, el proyecto de sentencia considera fundado el agravio de los partidos, al señalar que el Instituto no explicó las razones por las que modificó las dimensiones de determinados logotipos respecto del resto de las fuerzas políticas ni cómo esos cambios garantizan una proporción visual equilibrada en la boleta.

Sin embargo, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se manifestó en contra de la propuesta y defendió que el INE sí cuenta con una justificación técnica para realizar los ajustes, por lo que consideró que debía confirmarse el acuerdo.

Explicó que los emblemas partidistas tienen características gráficas distintas, por lo que utilizar dimensiones idénticas no necesariamente garantiza una presencia visual equivalente.

Recordó que desde 2021 el INE cuenta con un dictamen de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que estableció una metodología para compensar ópticamente las diferencias de proporción entre logotipos.

Para 2027, detalló, el Instituto tuvo que revisar nuevamente la composición de la boleta por la incorporación de dos nuevos partidos, la pérdida del registro del PRD y la modificación de la identidad gráfica del PAN.

El INE estableció una altura común de 2.8 centímetros para los espacios de los emblemas y aplicó criterios de compensación óptica, considerando las particularidades de cada identidad gráfica.