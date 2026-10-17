Presidenta Claudia Sheinbaum escucha de manera directa a personal de hospitales del IMSS-Bienestar

Para combatir la burocracia, resolver problemáticas operativas y asegurar el acceso oportuno a medicamentos y atención médica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició recorridos de supervisión directa en los hospitales del sistema IMSS-Bienestar.

Previo a encabezar la entrega de Vivienda para el Bienestar en Yucatán, la mandataria sostuvo encuentros cara a cara con directores, personal médico y derechohabientes.

La titular del Ejecutivo Federal destacó la importancia de escuchar de primera mano a quienes viven la dinámica hospitalaria día a día. De esta manera, el gobierno busca identificar los cuellos de botella en la administración de insumos y agilizar los trámites para garantizar que los servicios sanitarios operen con eficiencia en todo el país.

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Durante las visitas, la presidenta interactuó con doctores, enfermeras y pacientes en las áreas de consulta y urgencias, con el fin de verificar personalmente la disponibilidad de insumos básicos y el trato que recibe la población. En este diálogo, la jefa del Estado mexicano reafirmó el compromiso central de su administración con la salud pública: "Escuchar de manera directa a los directores, a médicos y a los pacientes con el propósito de resolver problemáticas, combatir la burocracia en los procesos y asegurar que las y los mexicanos tengan acceso oportuno a sus medicamentos y a la atención médica".

Esta estrategia de supervisión en campo formará parte de la agenda regular de la Presidencia de la República para monitorear la consolidación del IMSS-Bienestar.

Con este esquema, el Gobierno Federal busca garantizar que los recursos públicos se traduzcan en una atención digna, gratuita y sin retrasos administrativos en beneficio de toda la ciudadanía.