Presidenta asegura que se va modernizar el sistema de salud

En su gira por Yucatán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que inició una gira en centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar con la finalidad de atender las demandas del personal de salud y poder resolver las problemáticas y la burocracia.

Durante la entrega de vivienda en Mérida, Yucatán, la Jefa del Ejecutivo, expuso que se conformó un equipo de trabajo que tiene como tarea modernizar completamente el Sistema de Salud.

“¿Cómo es posible que en una época de la inteligencia artificial no podamos desaparecer los oficios y hacer un nuevo sistema y un nuevo proceso? Pues eso vamos a hacer en el sistema de salud del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE, a modernizarlos completamente ¿Quién tiene que participar en esa modernización? Los pacientes, porque saben qué pasa cuando llegan a un centro de salud, a un hospital; los médicos, porque si lo desarrollamos por acá con algunos muy inteligentes pues de todas maneras no se va a resolver el problema porque no conocen lo que está pasando; entonces ya formé un equipo de trabajo para modernizar completamente el sistema de salud", anunció.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en su gira por los 24 estados adscritos al IMSS-Bienestar, se han realizado visitas sorpresa a los Centros de Salud para atender las necesidades de manera directa y desde territorio, la cual arrancó ayer con una reunión de más de tres horas con directores de los 13 Hospitales del IMSS Bienestar en Quintana Roo.

La titular del Ejecutivo destacó que cada semana se reúne con las instituciones de salud del Gobierno de México, lo que permitió incrementar en un 36 % las consultas de médicos especialistas en todo el país. Para incrementar la oferta de médicos, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó el compromiso de inaugurar una nueva unidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para ofertar la carrera de medicina y enfermería en Umán.