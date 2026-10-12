Pide Mario Delgado regresar al hábito de leer en el Maratón por la Lectura y las Artes

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, participó en la ceremonia realizada en la escuela secundaria No. 58 “Valentín Gómez Farías”, en el marco del Maratón por la Lectura y las Artes, con motivo del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos y de la estrategia EABC de las Emociones.

“Apaga el celular, abre un libro. Cuando lo hacemos, el espejo se vuelve ventana y deja ver los muchos mundos que el libro contiene, ninguno recortado por un algoritmo a la medida de los intereses de las empresas tecnológicas. Cuando apagamos las pantallas y abrimos un libro, más que perdernos de algo, ganamos mundos nuevos. Leamos. A solas y en colectivo. Reunidos o en la intimidad de nuestra casa. Y preguntémonos sobre lo que leemos, reflexionemos y construyamos nuestro criterio desde el pensamiento y el diálogo. Leer es una de las formas más poderosas de la resistencia”.

Estas fueron las palabras con las que entusiasmo a las y los alumnos de la secundaria. En la ceremonia también participaron la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y la escritora Nadia López García, directora general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por su parte, una alumna de 3°B del plantel sede, leyó un poema de Nadia López García sobre la vida en una casa indígena, lo que ocasiono uno de los momentos más emotivos del alumnado.

En la ceremonia también participaron Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, y Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, quienes destacaron la importancia de la lectura en la formación escolar y la necesidad de dedicarle más tiempo en sustitución del uso excesivo de celulares.

El secretario Mario Delgado Carrillo relató al estudiantado la historia de Yanga, un hombre esclavizado traído de África a la región de Zongolica, Veracruz, por los colonizadores españoles en el siglo XVI. Yanga logró escapara alrededor de 1570. Tras décadas de resistencia consiguió que, en 1609, San Lorenzo de los Negros fuera reconocido como un pueblo libre, antecedente histórico de la lucha por la libertad de las comunidades afrodescendientes en América. Delgado Carrillo narró que, aquella noche, Yanga reunió a su pueblo y a sus seres queridos para decirles que eran “libres e independientes.

Señaló que el Maratón por la Lectura y las Artes está dedicado a las letras de esa resistencia: poemas y relatos que honran la memoria de los pueblos originarios. Destacó que leerlas permite devolver a las comunidades la palabra que intentaron quitarles y descubrir otras maneras de mirar el mundo.

“Hoy aprendimos el valor de la libertad, la libertad por la que todos los días lucha nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, mencionó el secretario Mario Delgado Carrillo.

Finalmente, el secretario de Educación recomendó recuperar el gusto por la lectura para favorecer el bienestar emocional. Además, Delgado Carrillo adelantó que próximamente se convocará al estudiantado a participar en el Concurso Nacional Escolar de Calaveritas.