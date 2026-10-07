Partido Verde va por mayores penas ante delitos que dañan agua y suelo

Partido Verde promueve nueva reforma para endurecer las sanciones por delitos ambientales.

La medida surge en Xalapa, Veracruz, luego de que la contaminación del suelo y los cuerpos de agua encendieran alarmas tras detectarse escurrimientos de lixiviados (líquidos contaminantes) en el relleno sanitario El Troncal que se dirigían hacia un afluente del rio San Juan.

Sanciones que se plantean

Dicha reforma tiene como finalidad aumentar las penas por conductas que afecten el ambiente, entre ellas la destrucción de recursos forestales, los daños a la flora y la fauna, la contaminación de suelos y cuerpos de agua y la destrucción, o daño, de los ecosistemas.

A su vez, el Partido Verde, contempla sanciones más severas para las descargas ilícitas de contaminantes que represente riesgos para el agua y el medio ambiente. Esta propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y posteriormente modificado por el Senado de la República.

Personal de la Profepa, durante la inspección del 25 de septiembre, detecto que los lixiviados habían rebasado el suelo natural. Al considerar que estos escurrimientos representaban un riesgo de desequilibrio ecológico, la autoridad ambiental ordenó la clausura parcial temporal de las lagunas de lixiviados 1 y 2 del relleno sanitario.